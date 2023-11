Apple arricchisce iCloud.com con funzionalità avanzate per Drive, Mail e Note

Dopo il lancio di aggiornamenti alla sua gamma di software come iOS, iPadOS e macOS, Apple Inc. continua ad arricchire la propria esperienza digitale con un importante miglioramento di iCloud.com. Apple, nel tentativo di fornire servizi ininterrotti, ha migliorato il proprio sito Web incorporando funzionalità aggiuntive che potenziano l'utente. In particolare, gli utenti iCloud possono ora avvalersi delle notifiche del browser per posta e calendario quando si utilizza un PC, una home page interattiva che consente azioni rapide, nonché una funzione di presentazione per le foto.

L'attenzione di Apple nel creare un'esperienza utente di alta qualità è notevole nell'aggiornamento di iCloud.com nel 2022, che ha introdotto widget che consentivano agli utenti di accedere a informazioni immediate dalle app, incluse Note o Pagine. Andando avanti di un anno, l'aggiornamento del colosso tecnologico americano passa dalla visualizzazione delle informazioni all'azione direttamente dalla home page. Gli utenti possono impegnarsi in numerose attività come scaricare un file, eliminare o contrassegnare un'e-mail come non letta e selezionare i promemoria elencati.

La rinnovata piattaforma iCloud estende il suo supporto al mantenimento delle notifiche del browser sui PC per diverse attività, comprese nuove e-mail su iCloud o inviti a eventi del calendario. Con iOS 17, Apple ha introdotto la possibilità di inserire collegamenti ad una nota all'interno di un'altra; una funzionalità ora disponibile su iCloud per una maggiore comodità.

Su iCloud Drive gli utenti troveranno una nuova visualizzazione elenco che è stata configurata per consentire l'anteprima dei file prima di scaricarli, un'operazione che può essere eseguita facilmente semplicemente premendo la barra spaziatrice dopo aver selezionato il file desiderato. Inoltre, gli utenti Apple ora possono creare un indirizzo email iCloud direttamente sul web e hanno anche la possibilità di annullare le operazioni di invio. Gli utenti hanno anche la possibilità di allegare file e foto direttamente da iCloud Drive o dall'interfaccia web di Foto.

Oltre a questo, l'app web Foto ha ricevuto un aggiornamento che ora supporta la funzione Ricordi e facilita la visualizzazione di presentazioni. Con un aggiornamento così completo, gli utenti occasionali di iCloud possono sfruttare i vantaggi di iCloud.com come app Web su macOS Sonoma, l'ultima versione del software Apple recentemente lanciata.

