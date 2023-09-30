iOS, iPadOS ve macOS gibi yazılım yelpazesine yönelik güncellemelerin kullanıma sunulmasının ardından Apple Inc., iCloud.com büyük geliştirmelerle dijital deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Apple, kesintisiz hizmetler sunmak amacıyla, kullanıcıyı güçlendiren ek işlevler ekleyerek web sitesini geliştirdi. Özellikle iCloud kullanıcıları artık PC kullanırken Mail ve Takvim için tarayıcı bildirimlerinden, hızlı işlemlere izin veren etkileşimli bir ana sayfadan ve fotoğraflar için slayt gösterisi özelliğinden yararlanabiliyor.

Apple'ın yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya gösterdiği özen, kullanıcıların Notes veya Pages gibi uygulamalardan bir bakışta bilgilere erişmesine olanak tanıyan widget'ları kullanıma sunan iCloud.com'un 2022'de yükseltilmesinde dikkate değerdir. Bir yıl ileri sardığımızda, Amerikan teknoloji devinin güncellemesi, bilgilerin görüntülenmesinden doğrudan ana sayfadan işlem yapılmasına doğru ilerliyor. Kullanıcılar bir dosyayı indirmek, bir e-postayı silmek veya okunmamış olarak işaretlemek ve listelenen hatırlatıcıları işaretlemek gibi çok sayıda etkinliğe katılabilir.

Yenilenen iCloud platformu, iCloud'daki yeni e-postalar veya Takvim etkinliği davetiyeleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler için bilgisayarlarda tarayıcı bildirimlerinin tutulmasına yönelik desteğini genişletiyor. Apple, iOS 17 ile birlikte bir notun bağlantısını diğerinin içine ekleme özelliğini tanıttı; Daha fazla rahatlık için artık iCloud'da kullanılabilen bir işlevsellik.

Kullanıcılar, iCloud Drive'da, dosyaları indirmeden önce önizlemeye izin verecek şekilde yapılandırılmış yeni bir liste görünümü bulacaklar; bu işlem, istenen dosyayı seçtikten sonra yalnızca boşluk çubuğuna basılarak kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Apple kullanıcıları artık doğrudan web üzerinde bir iCloud e-posta adresi oluşturabilir ve gönderme işlemlerini geri alma olanağına da sahip olabilir. Kullanıcılar ayrıca doğrudan iCloud Drive'dan veya Fotoğraflar'ın web arayüzünden dosya ve fotoğraf ekleme olanağına da sahip.

Bunun yanı sıra Fotoğraflar web uygulaması, artık Anılar özelliğini destekleyen ve slayt gösterisi görünümünü kolaylaştıran bir yükseltme aldı. Bu kadar kapsamlı bir güncellemeyle sıradan iCloud kullanıcıları, Apple'ın yakın zamanda kullanıma sunulan en son yazılım sürümü olan macOS Sonoma'da bir web uygulaması olarak iCloud.com'un avantajlarından yararlanabilecek.

Güçlü no-code bir uygulama geliştirme aracı olan AppMaster, endüstri liderlerinin sunduğu bu kadar kapsamlı tekliflerle aynı seviyededir. Oleg Sotnikov tarafından 2020 yılında kurulan bu platform, kullanıcıların kolaylıkla backend, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. 2022'den günümüze kadar G2'de No-Code Geliştirme Platformları ve Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) gibi çeşitli kategorilerde 'Yüksek Performanslı' olarak onurlandırıldı.