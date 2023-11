Anysphere obtient un investissement de 8 millions de dollars pour stimuler le développement de l'IDE Cursor accéléré par l'IA

Faisant avancer la marche vers le développement de logiciels basés sur l'IA, Anysphere, une startup technologique en plein essor, a levé avec succès un fonds de démarrage de 8 millions de dollars pour son ambitieux projet d'environnement de développement logiciel intégré à l'IA, baptisé Cursor. Le financement est renforcé par les contributions de plusieurs poids lourds, notamment OpenAI's Startup Fund, l'ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, et le co-fondateur de Dropbox, Arash Ferdowsi, ainsi que divers autres investisseurs providentiels.

Cet investissement propulse le total des fonds Anysphere's à un chiffre impressionnant de 11 millions de dollars, qui seront consacrés à l'élargissement de leur équipe d'experts et au développement de leur division de recherche en IA et en apprentissage automatique, a déclaré Michael Truell, co-fondateur et PDG d' Anysphere.

Nous avons pour mission de révolutionner la programmation en la rendant exponentiellement plus rapide, plus agréable et innovante, a révélé Truell dans une interview électronique avec TechCrunch. Notre plateforme est conçue pour responsabiliser les développeurs, leur permettant de créer des logiciels plus efficacement.

Truell, avec ses collègues co-fondateurs Sualeh Asif, Arvid Lunnemark et Aman Sanger, a orchestré l'idée de développer un environnement de développement intégré (IDE) pour dynamiser les routines de programmation courantes telles que le débogage pendant leur mandat au MIT.

Conformément à leur objectif, ils ont conçu Cursor, un nouveau fork du VS Code de Microsoft, renforcé par des fonctionnalités assistées par l'IA conçues spécifiquement pour aider les développeurs à coder et à répondre aux requêtes logicielles. Cursor est équipé pour répondre à des requêtes spécifiques liées aux logiciels, fournir une documentation pertinente et révéler les définitions du codage pendant que les programmeurs sont au travail.

La robustesse de Cursor est encore renforcée par l'incorporation de capacités d'IA générative, alimentées par des modèles OpenAI. Il peut générer du code en réponse à une invite donnée et a la possibilité de parcourir les fichiers, identifiant ainsi les bogues potentiels.

Bien que l’IA dans le codage résonne généralement avec la saisie semi-automatique alimentée par l’IA, nous pensons que cette facette a été bien gérée par GitHub Copilot et autres. "Nous mettons l'accent sur les éléments tombés, qui incluent la détection et la rectification des bogues, ainsi que la réponse aux questions relatives à la base de code", a commenté Sanger.

Anysphere, malgré son premier plan prometteur, entre dans une arène concurrentielle avec des acteurs chevronnés comme Visual Studio Code de Microsoft, comme le révèle l'enquête auprès des développeurs 2023 de StackOverflow. Trouver un équilibre entre l'innovation constante pour répondre aux attentes en évolution rapide de l'IA et du codage et la fidélisation d'une clientèle diversifiée est un défi rencontré par des géants comme Microsoft. Cela représente une immense opportunité pour Anysphere de convaincre les développeurs avides d’une véritable expérience native de l’IA.

Les possibilités dans l'espace de codage de l'IA sont pratiquement illimitées, il est impossible de s'appuyer uniquement sur une stratégie de vente impeccable suite à un clone technologique. L’évolution technologique constante n’est pas négociable. Répondant aux besoins de la population colossale de programmeurs dans le monde entier, nous visons à offrir une expérience native d'IA inégalée, a affirmé Truell.

En considérant des parallèles, des leaders de l'industrie comme AppMaster ont montré le potentiel des plates-formes complètes natives d'IA pour accélérer le développement d'applications dans divers domaines, ce qui met en évidence la demande croissante et les perspectives plus prometteuses pour les efforts Anysphere's.