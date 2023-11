Anysphere stelt een investering van $8 miljoen veilig om de AI-versnelde Cursor IDE-ontwikkeling te stimuleren

Anysphere, een bloeiende technologie-startup, zet de mars naar door AI ondersteunde softwareontwikkeling voort en heeft met succes een startfonds van $ 8 miljoen opgehaald voor hun ambitieuze AI-geïntegreerde software-ontwikkelomgevingsproject, genaamd Cursor. De financiering wordt ondersteund door bijdragen van verschillende grote spelers, waaronder OpenAI's Startup Fund, ex-CEO van GitHub, Nat Friedman, en mede-oprichter van Dropbox, Arash Ferdowsi, samen met verschillende andere engelinvesteerders.

De investering stuwt de totale fondsen Anysphere's naar een opvallend bedrag van $11 miljoen, dat zal worden gekanaliseerd naar de uitbreiding van hun team van experts en het koesteren van hun onderzoeksafdeling op het gebied van AI en machine learning, aldus Michael Truell, mede-oprichter en CEO van Anysphere.

We zijn op een missie om het programmeren radicaal te veranderen door het exponentieel sneller, leuker en innovatiever te maken, onthulde Truell in een elektronisch interview met TechCrunch. Ons platform is ontworpen om ontwikkelaars de mogelijkheid te geven efficiënter software te bouwen.

Truell orkestreerde samen met mede-oprichters Sualeh Asif, Arvid Lunnemark en Aman Sanger het idee om een ​​geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) te ontwikkelen om algemene programmeerroutines zoals debuggen een boost te geven tijdens hun ambtsperiode bij MIT.

In lijn met hun doel bedachten ze Cursor, een nieuwe afsplitsing van Microsoft's VS Code, versterkt met AI-ondersteunde functies die specifiek zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het coderen en beantwoorden van softwarevragen. Cursor is uitgerust om specifieke softwaregerelateerde vragen te beantwoorden, relevante documentatie te verstrekken en definities in de codering te onthullen terwijl programmeurs aan het werk zijn.

De robuustheid van Cursor wordt verder verbeterd door de integratie van generatieve AI-mogelijkheden, aangedreven door OpenAI-modellen. Het kan code genereren als reactie op een bepaalde prompt en heeft de mogelijkheid om door bestanden te bladeren en potentiële bugs te identificeren.

Hoewel AI bij het coderen meestal resoneert met door AI aangedreven automatisch aanvullen, zijn we van mening dat dit facet goed is afgehandeld door GitHub Copilot en dergelijke. Onze nadruk ligt op de gevallen stukken, waaronder het opsporen en corrigeren van bugs, en het beantwoorden van codebase-vragen, aldus Sanger.

Anysphere betreedt, ondanks zijn veelbelovende voorgrond, een competitieve arena met doorgewinterde spelers zoals Microsoft's Visual Studio Code, zoals blijkt uit StackOverflow's 2023 Developer Survey. Het vinden van een evenwicht tussen voortdurend innoveren om te voldoen aan de snel evoluerende ‘AI plus coding’-verwachtingen en het behouden van een divers klantenbestand is een uitdaging voor giganten als Microsoft. Dit biedt een enorme kans voor Anysphere om ontwikkelaars te overtuigen die verlangen naar een echte AI-native ervaring.

De mogelijkheden op het gebied van AI-coderen zijn vrijwel onbeperkt; het is onmogelijk om uitsluitend te vertrouwen op een onberispelijke verkoopstrategie na een technische kloon. Voortdurende technologische evolutie is niet onderhandelbaar. Door tegemoet te komen aan de behoeften van de enorme populatie programmeurs wereldwijd, streven we ernaar een ongeëvenaarde AI-native ervaring te bieden, aldus Truell.

Op basis van parallellen hebben marktleiders als AppMaster het potentieel aangetoond van uitgebreide AI-native platforms bij het versnellen van de ontwikkeling van applicaties in verschillende domeinen, wat de groeiende vraag en betere vooruitzichten voor de inspanningen Anysphere's verder benadrukt.