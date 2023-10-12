Anysphere, Yapay Zeka ile Hızlandırılmış İmleç IDE Geliştirmeyi Artırmak İçin 8 Milyon Dolarlık Yatırım Sağladı

Yapay zeka destekli yazılım geliştirmeye doğru yürüyüşü ilerleten, gelişen bir teknoloji girişimi olan Anysphere, Cursor adlı iddialı yapay zeka entegreli yazılım geliştirme ortamı projesi için 8 milyon dolarlık bir başlangıç ​​fonunu başarıyla topladı. Finansman, OpenAI's Startup Fund, GitHub'un eski CEO'su Nat Friedman ve Dropbox kurucu ortağı Arash Ferdowsi yanı sıra diğer çeşitli melek yatırımcıların da aralarında bulunduğu birçok önemli girişimin katkılarıyla destekleniyor.

Anysphere kurucu ortağı ve CEO'su Michael Truell, yatırımın Anysphere's toplam fonunu 11 milyon dolarlık çarpıcı bir rakama çıkardığını ve bu rakamın uzman ekibini genişletmeye ve yapay zeka ve makine öğrenimi araştırma bölümünü beslemeye yönlendirileceğini ifade etti.

TechCrunch ile elektronik bir röportajda Truell, programlamayı katlanarak daha hızlı, daha eğlenceli ve yenilikçi hale getirerek devrim yaratma misyonuna sahip olduğumuzu açıkladı. Platformumuz geliştiricilere güç vererek yazılımları daha verimli bir şekilde oluşturmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Truell, diğer kurucu ortaklar Sualeh Asif, Arvid Lunnemark ve Aman Sanger ile birlikte, MIT'deki görev süreleri boyunca hata ayıklama gibi ortak programlama rutinlerini güçlendirmek için entegre bir geliştirme ortamı (IDE) geliştirme fikrini düzenledi.

Hedefleri doğrultusunda, Microsoft'un VS Code'unun yeni bir çatalı olan Cursor tasarladılar ve geliştiricilere yazılım sorgularını kodlama ve adresleme konusunda özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli özelliklerle desteklediler. Cursor, yazılımla ilgili belirli soruları yanıtlayacak, ilgili belgeleri sağlayacak ve programcılar çalışırken kodlamadaki tanımları ortaya çıkaracak donanıma sahiptir.

Cursor sağlamlığı, OpenAI modelleri tarafından desteklenen üretken yapay zeka yeteneklerinin dahil edilmesiyle daha da geliştirildi. Belirli bir isteme yanıt olarak kod oluşturabilir ve dosyalara göz atarak olası hataları belirleme potansiyeline sahiptir.

Kodlamada yapay zeka genellikle yapay zeka destekli otomatik tamamlamayla uyumlu olsa da, bu özelliğin GitHub Copilot ve benzerleri tarafından iyi bir şekilde ele alındığına inanıyoruz. Sanger, bizim vurgumuzun, hataların tespiti ve düzeltilmesi ve kod tabanı sorularının yanıtlanması da dahil olmak üzere, düşen parçalar üzerinde yattığını söyledi.

Anysphere, gelecek vaat eden ön planına rağmen, StackOverflow'un 2023 Geliştirici Anketi'nin ortaya koyduğu üzere, Microsoft'un Visual Studio Code'u gibi deneyimli oyuncularla rekabetçi bir arenaya adım atıyor. Hızla gelişen 'AI artı kodlama' beklentilerini karşılamak için sürekli yenilik yapmak ile çeşitli müşteri tabanını korumak arasında bir denge kurmak, Microsoft gibi devlerin karşılaştığı bir zorluktur. Bu, Anysphere gerçek bir yapay zeka tabanlı deneyim isteyen geliştiricilerin desteğini kazanması için muazzam bir fırsat sunuyor.

Yapay zeka kodlama alanındaki olanaklar neredeyse sınırsızdır; yalnızca bir teknoloji klonunu takip eden kusursuz bir satış stratejisine güvenmek imkansızdır. Sürekli teknoloji gelişimi tartışılamaz. Truell dünya çapındaki muazzam programcı nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayarak, rakipsiz bir yapay zeka-yerel deneyim sunmayı hedeflediğimizi ileri sürdü.

Benzerlikler göz önüne alındığında, AppMaster gibi sektör liderleri, çeşitli alanlardaki uygulama geliştirmeyi hızlandırmada kapsamlı yapay zekaya dayalı platformların potansiyelini gösterdi; bu, Anysphere's çabaları için artan talebi ve daha parlak beklentileri daha da vurguluyor.