Anysphere inwestuje 8 milionów dolarów w celu przyspieszenia rozwoju kursorów IDE z akceleracją sztucznej inteligencji

Rozwijając marsz w stronę rozwoju oprogramowania wspieranego przez sztuczną inteligencję, Anysphere, kwitnący start-up technologiczny, z powodzeniem zebrał fundusz zalążkowy o wartości 8 milionów dolarów na ambitny projekt środowiska programistycznego zintegrowanego ze sztuczną inteligencją, nazwany Cursor. Finansowanie zostało wzmocnione wkładami kilku czołowych graczy, w tym OpenAI's Startup Fund, byłego dyrektora generalnego GitHub, Nat Friedman i współzałożyciela Dropbox, Arash Ferdowsi, a także wielu innych aniołów biznesu.

Inwestycja zwiększa łączne fundusze Anysphere's do uderzającej kwoty 11 milionów dolarów, które zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu ekspertów i rozwój działu badań nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, powiedział Michael Truell, współzałożyciel i dyrektor generalny Anysphere.

Naszą misją jest zrewolucjonizowanie programowania poprzez uczynienie go wykładniczo szybszym, przyjemniejszym i innowacyjnym, ujawnił Truell w elektronicznym wywiadzie dla TechCrunch. Nasza platforma została zaprojektowana, aby zapewnić programistom większe możliwości, umożliwiając im wydajniejsze tworzenie oprogramowania.

Truell wraz z innymi współzałożycielami Sualeh Asif, Arvid Lunnemark i Aman Sanger zaaranżowali ideę opracowania zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE), aby usprawnić typowe procedury programistyczne, takie jak debugowanie, podczas ich pracy w MIT.

Zgodnie ze swoim celem opracowali Cursor, nowatorski rozwidlenie kodu VS firmy Microsoft, wzmocnione funkcjami wspomaganymi sztuczną inteligencją, zaprojektowanymi specjalnie po to, aby pomóc programistom w kodowaniu i odpowiadaniu na zapytania oprogramowania. Cursor jest przygotowany do odpowiadania na konkretne zapytania związane z oprogramowaniem, dostarczania odpowiedniej dokumentacji i ujawniania definicji w kodzie, gdy programiści są w pracy.

Solidność Cursor jest dodatkowo zwiększona poprzez włączenie generatywnych możliwości AI, napędzanych modelami OpenAI. Może generować kod w odpowiedzi na dany monit i ma potencjał przeglądania plików, identyfikując potencjalne błędy.

Chociaż sztuczna inteligencja w kodowaniu zwykle współgra z autouzupełnianiem opartym na sztucznej inteligencji, wierzymy, że ten aspekt został dobrze obsłużony przez GitHub Copilot i tym podobne. Skupiamy się na wadliwych elementach, które obejmują wykrywanie i naprawianie błędów oraz odpowiadanie na pytania dotyczące kodu, skomentował Sanger.

Anysphere, pomimo obiecującego pierwszego planu, wkracza na arenę rywalizacji z doświadczonymi graczami, takimi jak Microsoft Visual Studio Code, jak ujawniła ankieta dla programistów StackOverflow 2023. Znalezienie równowagi pomiędzy ciągłym wprowadzaniem innowacji w celu spełnienia szybko zmieniających się oczekiwań związanych ze sztuczną inteligencją i kodowaniem a utrzymaniem zróżnicowanej bazy klientów to wyzwanie, przed którym stają giganci tacy jak Microsoft. Stanowi to dla Anysphere ogromną szansę na pozyskanie programistów pragnących prawdziwego doświadczenia opartego na sztucznej inteligencji.

Możliwości w przestrzeni kodowania AI są praktycznie nieograniczone, nie można polegać wyłącznie na nienagannej strategii sprzedaży podążającej za technologicznym klonem. Ciągła ewolucja technologii nie podlega negocjacjom. Zaspokajając potrzeby ogromnej populacji programistów na całym świecie, naszym celem jest zapewnienie niezrównanego doświadczenia opartego na sztucznej inteligencji, stwierdził Truell.

Biorąc pod uwagę podobieństwa, liderzy branży, tacy jak AppMaster , pokazali potencjał kompleksowych platform natywnych dla sztucznej inteligencji w przyspieszaniu rozwoju aplikacji w różnych dziedzinach, co jeszcze bardziej uwypukla rosnący popyt i lepsze perspektywy dla przedsięwzięć Anysphere's.