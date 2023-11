Anysphere garante investimento de US$ 8 milhões para impulsionar o desenvolvimento de Cursor IDE acelerado por IA

Avançando na marcha em direção ao desenvolvimento de software apoiado por IA, Anysphere, uma startup de tecnologia florescente, levantou com sucesso um fundo inicial de US$ 8 milhões para seu ambicioso projeto de ambiente de desenvolvimento de software integrado à IA, denominado Cursor. O financiamento é reforçado por contribuições de vários pesos pesados, incluindo OpenAI's Startup Fund, o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, e o cofundador do Dropbox, Arash Ferdowsi, juntamente com vários outros investidores anjos.

O investimento impulsiona os fundos totais Anysphere's para um número impressionante de US$ 11 milhões, que serão canalizados para expandir sua equipe de especialistas e nutrir sua divisão de pesquisa de IA e aprendizado de máquina, expressou Michael Truell, cofundador e CEO da Anysphere.

Temos a missão de revolucionar a programação, tornando-a exponencialmente mais rápida, mais agradável e inovadora, revelou Truell em entrevista eletrônica ao TechCrunch. Nossa plataforma foi projetada para capacitar os desenvolvedores, permitindo-lhes construir software com mais eficiência.

Truell, junto com os cofundadores Sualeh Asif, Arvid Lunnemark e Aman Sanger, orquestraram a ideia de desenvolver um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para turbinar rotinas de programação comuns, como depuração, durante sua gestão no MIT.

Em linha com seu objetivo, eles conceberam Cursor, um novo fork do VS Code da Microsoft, reforçado com recursos assistidos por IA projetados especificamente para auxiliar os desenvolvedores na codificação e no tratamento de consultas de software. Cursor está equipado para responder a consultas específicas relacionadas a software, fornecer documentação relevante e revelar definições na codificação enquanto os programadores estão trabalhando.

A robustez do Cursor é ainda melhorada pela incorporação de capacidades generativas de IA, alimentadas por modelos OpenAI. Ele pode gerar código em resposta a um determinado prompt e tem o potencial de navegar pelos arquivos, identificando possíveis bugs.

Embora a IA na codificação geralmente ressoe com o preenchimento automático alimentado por IA, acreditamos que essa faceta foi bem tratada pelo GitHub Copilot e similares. Nossa ênfase está nas peças perdidas, que incluem detecção e retificação de bugs e respostas a perguntas de base de código, comentou Sanger.

Anysphere, apesar de seu primeiro plano promissor, está entrando em uma arena competitiva com jogadores experientes como o Visual Studio Code da Microsoft, conforme revelado pela Pesquisa de Desenvolvedores de 2023 do StackOverflow. Encontrar um equilíbrio entre inovar constantemente para atender às expectativas de “IA mais codificação” em rápida evolução e reter uma base diversificada de clientes é um desafio enfrentado por gigantes como a Microsoft. Isso representa uma imensa oportunidade para Anysphere conquistar os desenvolvedores que desejam uma experiência real nativa de IA.

As possibilidades no espaço de codificação de IA são virtualmente ilimitadas, é impossível confiar apenas em uma estratégia de vendas impecável após um clone tecnológico. A evolução constante da tecnologia não é negociável. Atendendo às necessidades da colossal população de programadores em todo o mundo, nosso objetivo é oferecer uma experiência nativa de IA incomparável, afirmou Truell.

Considerando paralelos, líderes do setor como AppMaster demonstraram o potencial de plataformas nativas de IA abrangentes para acelerar o desenvolvimento de aplicativos em vários domínios, o que destaca ainda mais a demanda crescente e as perspectivas mais brilhantes para os esforços Anysphere's.