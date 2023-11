Anysphere garantisce un investimento di 8 milioni di dollari per potenziare lo sviluppo dell'IDE Cursor accelerato dall'intelligenza artificiale

Avanzando nella marcia verso lo sviluppo di software supportato dall’intelligenza artificiale, Anysphere, una fiorente startup tecnologica, ha raccolto con successo un fondo iniziale di 8 milioni di dollari per il suo ambizioso progetto di ambiente di sviluppo software integrato con intelligenza artificiale, soprannominato Cursor. Il finanziamento è sostenuto dai contributi di diversi grandi protagonisti tra cui OpenAI's Startup Fund, l'ex CEO di GitHub, Nat Friedman, e il co-fondatore di Dropbox, Arash Ferdowsi, insieme a vari altri angel investor.

L'investimento porta i fondi totali Anysphere's alla cifra impressionante di 11 milioni di dollari, che saranno incanalati verso l'espansione del team di esperti e il consolidamento della divisione di ricerca sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico, ha affermato Michael Truell, co-fondatore e CEO di Anysphere.

La nostra missione è quella di rivoluzionare la programmazione rendendola esponenzialmente più veloce, più divertente e innovativa, ha rivelato Truell in un'intervista elettronica con TechCrunch. La nostra piattaforma è progettata per potenziare gli sviluppatori, consentendo loro di creare software in modo più efficiente.

Truell, insieme agli altri co-fondatori Sualeh Asif, Arvid Lunnemark e Aman Sanger, hanno orchestrato l'idea di sviluppare un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per potenziare le routine di programmazione comuni come il debug durante il loro mandato al MIT.

In linea con il loro obiettivo, hanno concepito Cursor, un nuovo fork di VS Code di Microsoft, rafforzato con funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale progettate specificamente per assistere gli sviluppatori nella codifica e nella gestione delle query del software. Cursor è in grado di rispondere a domande specifiche relative al software, fornire documentazione pertinente e rivelare definizioni nella codifica mentre i programmatori sono al lavoro.

La robustezza di Cursor è ulteriormente rafforzata dall’incorporazione di capacità di intelligenza artificiale generativa, alimentate da modelli OpenAI. Può generare codice in risposta a un determinato prompt e ha il potenziale per sfogliare i file, identificando potenziali bug.

Sebbene l'intelligenza artificiale nella codifica di solito risuoni con il completamento automatico basato sull'intelligenza artificiale, riteniamo che questo aspetto sia stato ben gestito da GitHub Copilot e simili. La nostra enfasi è posta sui pezzi caduti, che includono il rilevamento e la correzione dei bug e la risposta alle domande sulla base del codice, ha commentato Sanger.

Anysphere, nonostante il suo promettente background, sta entrando in un'arena competitiva con giocatori esperti come Visual Studio Code di Microsoft, come rivelato dal sondaggio per sviluppatori 2023 di StackOverflow. Trovare un equilibrio tra l’innovazione costante per soddisfare le aspettative in rapida evoluzione di “AI più codifica” e il mantenimento di una base di clienti diversificata è una sfida affrontata da giganti come Microsoft. Ciò rappresenta un'immensa opportunità per Anysphere di conquistare gli sviluppatori che desiderano una vera esperienza nativa dell'intelligenza artificiale.

Le possibilità nello spazio di codifica dell'intelligenza artificiale sono praticamente illimitate, è impossibile fare affidamento esclusivamente su una strategia di vendita impeccabile seguendo un clone tecnologico. La costante evoluzione tecnologica non è negoziabile. Soddisfando le esigenze della colossale popolazione di programmatori in tutto il mondo, puntiamo a offrire un'esperienza nativa IA senza rivali, ha affermato Truell.

Considerando i parallelismi, leader del settore come AppMaster hanno dimostrato il potenziale delle piattaforme complete native di intelligenza artificiale nell’accelerare lo sviluppo di applicazioni in vari domini, il che evidenzia ulteriormente la crescente domanda e le prospettive più brillanti per gli sforzi Anysphere's.