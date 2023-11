Anysphere sichert sich eine Investition in Höhe von 8 Millionen US-Dollar zur Förderung der KI-beschleunigten Cursor-IDE-Entwicklung

Um den Marsch in Richtung KI-gestützter Softwareentwicklung voranzutreiben, hat Anysphere, ein aufstrebendes Technologie-Startup, erfolgreich einen Startkapitalfonds in Höhe von 8 Millionen US-Dollar für sein ehrgeiziges KI-integriertes Softwareentwicklungsumgebungsprojekt namens Cursor aufgebracht. Die Finanzierung wird durch Beiträge mehrerer Schwergewichte unterstützt, darunter OpenAI's Startup Fund, der ehemalige CEO von GitHub, Nat Friedman, und Dropbox-Mitbegründer Arash Ferdowsi, sowie verschiedene andere Angel-Investoren.

Durch die Investition belaufen sich die Gesamtmittel Anysphere's auf eine beeindruckende Summe von 11 Millionen US-Dollar, die in die Erweiterung ihres Expertenteams und die Förderung ihrer Forschungsabteilung für KI und maschinelles Lernen fließen werden, erklärte Michael Truell, Mitbegründer und CEO von Anysphere.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Programmierung zu revolutionieren, indem wir sie exponentiell schneller, unterhaltsamer und innovativer machen“, verriet Truell in einem elektronischen Interview mit TechCrunch. Unsere Plattform soll Entwicklern die Möglichkeit geben, Software effizienter zu erstellen.

Während ihrer Amtszeit am MIT erarbeitete Truell zusammen mit seinen Mitbegründern Sualeh Asif, Arvid Lunnemark und Aman Sanger die Idee, eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) zu entwickeln, um gängige Programmierroutinen wie das Debuggen zu beschleunigen.

Im Einklang mit ihrem Ziel konzipierten sie Cursor, einen neuartigen Zweig von Microsofts VS Code, der mit KI-gestützten Funktionen ausgestattet ist, die speziell darauf ausgelegt sind, Entwickler beim Codieren und Beantworten von Softwareanfragen zu unterstützen. Cursor ist in der Lage, spezifische softwarebezogene Fragen zu beantworten, relevante Dokumentation bereitzustellen und Definitionen in der Codierung anzuzeigen, während Programmierer arbeiten.

Die Robustheit von Cursor wird durch die Integration generativer KI-Funktionen, die auf OpenAI-Modellen basieren, weiter verbessert. Es kann als Reaktion auf eine bestimmte Eingabeaufforderung Code generieren und Dateien durchsuchen, um potenzielle Fehler zu identifizieren.

Während KI beim Codieren normalerweise mit der KI-gestützten automatischen Vervollständigung zusammenhängt, glauben wir, dass dieser Aspekt von GitHub Copilot und dergleichen gut gehandhabt wurde. „Unser Schwerpunkt liegt auf den Nebenaufgaben, zu denen die Erkennung und Behebung von Fehlern sowie die Beantwortung von Fragen zur Codebasis gehören“, kommentierte Sanger.

Anysphere betritt trotz seines vielversprechenden Vordergrunds eine Wettbewerbsarena mit erfahrenen Playern wie Microsofts Visual Studio Code, wie aus der Entwicklerumfrage 2023 von StackOverflow hervorgeht. Giganten wie Microsoft stehen vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen ständiger Innovation, um den sich schnell entwickelnden Erwartungen an „KI plus Codierung“ gerecht zu werden, und der Beibehaltung eines vielfältigen Kundenstamms zu finden. Dies stellt für Anysphere eine enorme Chance dar, Entwickler zu überzeugen, die sich ein echtes KI-natives Erlebnis wünschen.

Die Möglichkeiten im Bereich der KI-Codierung sind praktisch grenzenlos. Es ist unmöglich, sich nach einem Tech-Klon ausschließlich auf eine einwandfreie Vertriebsstrategie zu verlassen. Ständige technische Weiterentwicklung ist nicht verhandelbar. Wir gehen auf die Bedürfnisse der riesigen Programmiererpopulation weltweit ein und wollen ein unvergleichliches KI-natives Erlebnis bieten, erklärte Truell.

Unter Berücksichtigung der Parallelen haben Branchenführer wie AppMaster das Potenzial umfassender KI-nativer Plattformen zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung in verschiedenen Bereichen aufgezeigt, was die wachsende Nachfrage und die besseren Aussichten für die Bemühungen Anysphere's weiter unterstreicht.