من أجل المضي قدمًا نحو تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نجحت Anysphere ، وهي شركة ناشئة تقنية مزدهرة، في جمع تمويل أولي بقيمة 8 ملايين دولار لمشروعها الطموح لبيئة تطوير البرمجيات المتكاملة للذكاء الاصطناعي، والذي يطلق عليه اسم Cursor. يتم تعزيز التمويل من خلال مساهمات من العديد من كبار الضاربين بما في ذلك OpenAI's Startup Fund ، والرئيس التنفيذي السابق لـ GitHub، Nat Friedman ، والمؤسس المشارك لـ Dropbox، Arash Ferdowsi ، إلى جانب العديد من المستثمرين الملائكيين الآخرين.

ويدفع الاستثمار إجمالي أموال Anysphere's إلى رقم مذهل قدره 11 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها نحو توسيع فريق الخبراء ورعاية قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما أعرب Michael Truell ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Anysphere.

نحن في مهمة لإحداث ثورة في البرمجة من خلال جعلها أسرع وأكثر متعة وابتكارًا بشكل كبير، كما كشف Truell في مقابلة إلكترونية مع TechCrunch. تم تصميم نظامنا الأساسي لتمكين المطورين، وتمكينهم من إنشاء البرامج بشكل أكثر كفاءة.

قام Truell ، بالتعاون مع زملائه المؤسسين Sualeh Asif Arvid Lunnemark وأمان Aman Sanger ، بتنسيق فكرة تطوير بيئة تطوير متكاملة (IDE) لتعزيز إجراءات البرمجة الشائعة مثل تصحيح الأخطاء أثناء فترة عملهم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تماشيًا مع هدفهم، ابتكروا Cursor ، وهو شوكة جديدة لـ VS Code من Microsoft، مدعومًا بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لمساعدة المطورين في البرمجة ومعالجة استعلامات البرامج. تم تجهيز Cursor للإجابة على استفسارات محددة متعلقة بالبرمجيات، وتوفير الوثائق ذات الصلة، والكشف عن التعريفات في البرمجة أثناء عمل المبرمجين.

يتم تعزيز قوة Cursor بشكل أكبر من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تدعمها نماذج OpenAI. يمكنه إنشاء تعليمات برمجية استجابة لمطالبة معينة ولديه القدرة على تصفح الملفات وتحديد الأخطاء المحتملة.

في حين أن الذكاء الاصطناعي في البرمجة عادة ما يتردد صداه مع الإكمال التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإننا نعتقد أن هذا الجانب قد تم التعامل معه بشكل جيد بواسطة GitHub Copilot وما شابه. ينصب تركيزنا على القطع المتساقطة، والتي تشمل الكشف عن الأخطاء وتصحيحها، والإجابة على أسئلة قاعدة التعليمات البرمجية، كما علق Sanger.

Anysphere ، على الرغم من مقدمتها الواعدة، تدخل إلى ساحة تنافسية مع لاعبين متمرسين مثل Visual Studio Code من Microsoft، كما كشف استطلاع StackOverflow للمطورين لعام 2023. يعد تحقيق التوازن بين الابتكار المستمر لتلبية توقعات "الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى البرمجة" سريعة التطور والاحتفاظ بقاعدة عملاء متنوعة تحديًا يواجهه عمالقة مثل Microsoft. يمثل هذا فرصة هائلة لـ Anysphere لجذب المطورين الذين يتوقون إلى تجربة حقيقية للذكاء الاصطناعي.

الإمكانيات في مجال ترميز الذكاء الاصطناعي لا حدود لها تقريبًا، ومن المستحيل الاعتماد فقط على استراتيجية مبيعات لا تشوبها شائبة بعد استنساخ التكنولوجيا. التطور التكنولوجي المستمر غير قابل للتفاوض. من أجل تلبية احتياجات العدد الهائل من المبرمجين في جميع أنحاء العالم، فإننا نهدف إلى تقديم تجربة لا مثيل لها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أكد Truell.

وبالنظر إلى أوجه التشابه، أظهر قادة الصناعة مثل AppMaster إمكانات المنصات الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تسريع تطوير التطبيقات في مختلف المجالات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الطلب المتزايد والآفاق الأكثر إشراقًا لمساعي Anysphere's.