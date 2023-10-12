Anysphere инвестирует 8 миллионов долларов в развитие разработки Cursor IDE с ускорением на базе искусственного интеллекта

Продвигая путь к разработке программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта, Anysphere, процветающий технологический стартап, успешно собрал стартовый фонд в размере 8 миллионов долларов для своего амбициозного проекта среды разработки программного обеспечения, интегрированного с искусственным интеллектом, получившего название Cursor. Финансирование поддерживается вкладами нескольких крупных игроков, включая OpenAI's Startup Fund, бывшего генерального директора GitHub Nat Friedman и соучредителя Dropbox Arash Ferdowsi, а также различных других инвесторов-ангелов.

Благодаря инвестициям общий объем средств Anysphere's достигнет впечатляющей суммы в 11 миллионов долларов, которые будут направлены на расширение команды экспертов и развитие исследовательского подразделения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, заявил Michael Truell, соучредитель и генеральный директор Anysphere.

«Мы поставили перед собой задачу совершить революцию в программировании, сделав его намного быстрее, приятнее и инновационнее», — рассказал Truell в электронном интервью TechCrunch. Наша платформа предназначена для расширения возможностей разработчиков и позволяет им более эффективно создавать программное обеспечение.

Truell вместе с другими соучредителями Sualeh Asif, Arvid Lunnemark и Aman Sanger во время своего пребывания в Массачусетском технологическом институте разработал идею разработки интегрированной среды разработки (IDE), которая позволила бы улучшить общие процедуры программирования, такие как отладка.

В соответствии со своей целью они задумали Cursor, новую версию Microsoft VS Code, дополненную функциями искусственного интеллекта, разработанными специально для помощи разработчикам в кодировании и решении программных запросов. Cursor способен отвечать на конкретные запросы, связанные с программным обеспечением, предоставлять соответствующую документацию и раскрывать определения в кодировании, пока программисты работают.

Надежность Cursor еще больше повышается за счет включения возможностей генеративного искусственного интеллекта, основанных на моделях OpenAI. Он может генерировать код в ответ на заданный запрос и может просматривать файлы, выявляя потенциальные ошибки.

Хотя ИИ в кодировании обычно резонирует с автозаполнением на основе ИИ, мы считаем, что с этим аспектом хорошо справились GitHub Copilot и ему подобные. «Наш акцент делается на упавших частях, которые включают в себя обнаружение и исправление ошибок, а также ответы на вопросы по кодовой базе», — прокомментировал Sanger.

Anysphere, несмотря на свой многообещающий передний план, выходит на арену конкуренции с опытными игроками, такими как Microsoft Visual Studio Code, как показал опрос разработчиков StackOverflow за 2023 год. Нахождение баланса между постоянными инновациями для удовлетворения быстро развивающихся ожиданий в области «ИИ плюс кодирование» и сохранением разнообразной клиентской базы — задача, с которой сталкиваются такие гиганты, как Microsoft. Это дает Anysphere огромную возможность привлечь на свою сторону разработчиков, жаждущих реального опыта работы с искусственным интеллектом.

Возможности в области кодирования ИИ практически безграничны, невозможно полагаться исключительно на безупречную стратегию продаж после технологического клона. Постоянная технологическая эволюция не подлежит обсуждению. «Удовлетворяя потребности огромного количества программистов во всем мире, мы стремимся предоставить непревзойденный опыт работы с искусственным интеллектом», — заявил Truell.

Принимая во внимание параллели, такие лидеры отрасли, как AppMaster , продемонстрировали потенциал комплексных платформ на основе искусственного интеллекта в ускорении разработки приложений в различных областях, что еще раз подчеркивает растущий спрос и более яркие перспективы для усилий Anysphere's.