Anysphere 获得 800 万美元投资，以推动人工智能加速的光标 IDE 开发

为了推动人工智能支持的软件开发， Anysphere是一家蓬勃发展的科技初创公司，已成功为其雄心勃勃的人工智能集成软件开发环境项目Cursor筹集了 800 万美元的种子基金。此次融资得到了几位重量级人物的资助，包括OpenAI's Startup Fund 、GitHub 前首席执行官Nat Friedman和 Dropbox 联合创始人Arash Ferdowsi以及其他天使投资者。

Anysphere联合创始人兼首席执行官Michael Truell表示，此次投资使Anysphere's总资金达到惊人的 1100 万美元，这些资金将用于扩大专家团队并培育人工智能和机器学习研究部门。

Truell在接受 TechCrunch 电子采访时透露，我们的使命是彻底改变编程，使其速度呈指数级增长、更加有趣和创新。我们的平台旨在增强开发人员的能力，使他们能够更有效地构建软件。

Truell与其他联合创始人Sualeh Asif 、 Arvid Lunnemark和Aman Sanger在麻省理工学院任职期间精心策划了开发集成开发环境 (IDE) 的想法，以增强调试等常见编程例程。

为了实现他们的目标，他们构思了Cursor ，这是 Microsoft VS Code 的一个新分支，配备了专门为帮助开发人员编码和解决软件查询而设计的人工智能辅助功能。 Cursor能够回答特定的软件相关查询，提供相关文档，并在程序员工作时揭示编码中的定义。

通过在 OpenAI 模型的推动下，结合生成式 AI 功能， Cursor的稳健性得到了进一步增强。它可以根据给定的提示生成代码，并有可能浏览文件，识别潜在的错误。

虽然编码中的人工智能通常与人工智能驱动的自动完成产生共鸣，但我们相信 GitHub Copilot 等已经很好地处理了这个方面。 “我们的重点在于失败的部分，其中包括错误的检测和纠正，以及回答代码库问题，” Sanger评论道。

StackOverflow 的 2023 年开发者调查显示，尽管Anysphere前景广阔，但它正在与 Microsoft Visual Studio Code 等经验丰富的玩家一起进入竞争舞台。在不断创新以满足快速发展的“人工智能加编码”期望和保留多元化客户群之间取得平衡是微软等巨头面临的挑战。这为Anysphere提供了赢得渴望真正的 AI 原生体验的开发人员的巨大机会。

人工智能编码领域的可能性几乎是无限的，不可能仅仅依靠技术克隆后完美的销售策略。持续的技术发展是不容谈判的。 Truell表示，为了满足全球庞大程序员群体的需求，我们的目标是提供无与伦比的 AI 原生体验。

考虑到相似之处， AppMaster等行业领导者展示了综合人工智能原生平台在加速各个领域的应用程序开发方面的潜力，这进一步凸显了Anysphere's不断增长的需求和更光明的前景。