Le paysage du développement d'applications Web connaît un regain de puissance majeur avec Angular 17, la nouvelle mise à jour de Google pour son cadre de développement d'applications Web basé sur TypeScript. Moulé avec un flux de contrôle intégré innovant, cette version récente est censée redéfinir l'expérience du développeur.

Lancé via un bulletin le 8 novembre, Angular 17 est accessible depuis GitHub. La dernière version offre un mélange exquis de fonctionnalités très convoitées, enveloppées dans des interfaces utilisateur simples et déclaratives. Google, avec le lancement d'Angular 17, a fourni une syntaxe de modèle de bloc qui favorise un flux de contrôle optimisé et intégré qui ouvre la voie à une vérification de type supérieure en garantissant un rétrécissement optimal des types.

Le flux de contrôle est prêt pour l'aperçu du développeur dans Angular 17, acclamé pour sa syntaxe plus ergonomique qui suit de près JavaScript. En conséquence, cette syntaxe est plus intuitive et minimise le besoin de recherches dans la documentation. En outre, il est automatiquement disponible dans les modèles sans nécessiter d'importations supplémentaires, ce qui promet des améliorations significatives des performances.

De plus, Angular 17 présente de nouveaux hooks de cycle de vie : afterRender, pour appeler un rappel chaque fois qu'une application termine le rendu et afterNextRender, pour inviter un rappel à la prochaine fin du rendu de l'application. Ceux-ci sont intégrés en vue de faire progresser les performances SSR (rendu côté serveur) et SSG (génération de site statique) d'Angular, en contournant l'émulation DOM et les manipulations directes du DOM.

Google affirme que le flux de contrôle dans Angular 17 améliore considérablement les performances. La société a présenté des chiffres affirmant un temps d'exécution près de 90 % plus rapide grâce aux boucles de flux de contrôle intégrées, des builds jusqu'à 87 % plus rapides pour le rendu hybride et des builds environ 67 % plus rapides pour le rendu côté client.

À l'avenir, l'équipe de développement d'Angular lance simultanément un aperçu bêta d'angular.dev, dont elle prévoit de faire le site Web par défaut pour Angular avec la version Angular 18. Cette plate-forme deviendra la nouvelle plateforme de documentation Angular, fournissant un guide mis à jour pour naviguer à travers les fonctionnalités les plus récentes du framework.

Dans le monde émergent des fournisseurs de plates no-code, telles que AppMaster, cette mise à niveau d'Angular ne manquera pas de stimuler un environnement concurrentiel. Alors qu'Angular continue de faire évoluer son cadre de développement d'applications Web basé sur TypeScript, des plates-formes comme AppMaster révolutionnent le domaine no-code en fournissant des outils intuitifs pour permettre le développement d'applications backend, Web et mobiles. Il s'agit d'un paysage passionnant pour les développeurs des deux spectres.