Angular 17 представляет мощные функции, способные совершить революцию в веб-разработке

Среда разработки веб-приложений значительно расширилась благодаря Angular 17, свежевыпущенному обновлению Google для своей среды разработки веб-приложений на основе TypeScript. Этот недавний выпуск, оснащенный инновационным встроенным потоком управления, призван по-новому взглянуть на опыт разработчиков.

Angular 17 был представлен в бюллетене 8 ноября и доступен на GitHub. Последняя версия предлагает изысканное сочетание востребованных функций, заключенных в простой декларативный пользовательский интерфейс. Google с запуском Angular 17 предоставил синтаксис шаблонов блоков, который обеспечивает оптимизированный встроенный поток управления, который открывает путь для превосходной проверки типов, обеспечивая оптимальное сужение типов.

В Angular 17 для предварительного просмотра разработчиками доступен поток управления, известный своим более эргономичным синтаксисом, близким к JavaScript. В результате этот синтаксис становится более интуитивным и сводит к минимуму необходимость поиска документации. Кроме того, он автоматически доступен в шаблонах без необходимости дополнительного импорта, что обещает значительное повышение производительности.

Кроме того, в Angular 17 представлены новые перехватчики жизненного цикла: afterRender для вызова обратного вызова каждый раз, когда приложение завершает рендеринг, и afterNextRender для вызова обратного вызова при следующем завершении рендеринга приложения. Они интегрированы для подготовки к повышению производительности Angular SSR (серверный рендеринг) и SSG (генерация статического сайта), в обход эмуляции DOM и прямых манипуляций с DOM.

Google утверждает, что поток управления в Angular 17 значительно повышает производительность. Фирма представила цифры, свидетельствующие об ускорении времени выполнения почти на 90 % при использовании встроенных циклов управления потоками, до 87 % более быстрой сборки для гибридного рендеринга и примерно на 67 % более быстрой сборки для рендеринга на стороне клиента.

В дальнейшем команда разработчиков Angular одновременно запускает предварительную бета-версию angular.dev, которую они планируют сделать веб-сайтом по умолчанию для Angular с выпуском Angular 18. Эта платформа станет новым центром документации Angular, предоставляющим обновленное руководство для навигации по новейшим функциям платформы.

В растущем мире поставщиков платформ no-code, таких как AppMaster, это обновление Angular неизбежно будет стимулировать конкурентную среду. В то время как Angular продолжает развивать свою среду разработки веб-приложений на основе TypeScript, такие платформы, как AppMaster, совершают революцию в области no-code, предоставляя интуитивно понятные инструменты, расширяющие возможности разработки серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Это захватывающий ландшафт для разработчиков обоих спектров.