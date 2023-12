Angular 17 svela potenti funzionalità per rivoluzionare lo sviluppo web

Il panorama dello sviluppo di app Web sta ottenendo un notevole potenziamento con Angular 17, l'aggiornamento appena coniato da Google per il suo framework di sviluppo di app Web basato su TypeScript. Modellata con un innovativo flusso di controllo integrato, questa recente versione è destinata a ridefinire l'esperienza degli sviluppatori.

Debuttato tramite un bollettino l'8 novembre, Angular 17 è accessibile da GitHub. L'ultima versione offre una squisita combinazione di funzionalità molto ambite, racchiuse in interfacce utente semplici e dichiarative. Google, con il lancio di Angular 17, ha fornito una sintassi del modello di blocco che favorisce un flusso di controllo integrato e ottimizzato che apre la strada a un controllo del tipo superiore garantendo un restringimento ottimale del tipo.

Pronto per l'anteprima per sviluppatori in Angular 17 è il flusso di controllo, acclamato per una sintassi più ergonomica che segue da vicino JavaScript. Di conseguenza, questa sintassi è più intuitiva e riduce al minimo la necessità di ricerche nella documentazione. Inoltre, viene automaticamente disponibile nei modelli senza richiedere ulteriori importazioni, promettendo miglioramenti significativi delle prestazioni.

Inoltre, Angular 17 presenta nuovi hook del ciclo di vita: afterRender, per richiamare una callback ogni volta che un'applicazione completa il rendering e afterNextRender, per invitare una callback al successivo completamento del rendering dell'applicazione. Questi sono integrati in preparazione per l'avanzamento delle prestazioni SSR (rendering lato server) e SSG (generazione di siti statici) di Angular, bypassando l'emulazione DOM e le manipolazioni dirette del DOM.

Google sostiene che il flusso di controllo in Angular 17 aumenta significativamente le prestazioni. L'azienda ha presentato dati che affermano che il tempo di esecuzione è quasi il 90% più veloce utilizzando i loop di flusso di controllo integrati, build fino all'87% più veloci per il rendering ibrido e build fino all'87% più veloci per il rendering lato client.

Andando avanti, il team di sviluppo di Angular sta lanciando contemporaneamente un'anteprima beta di angular.dev, che intendono rendere il sito Web predefinito per Angular con la versione Angular 18. Questa piattaforma diventerà il nuovo hub per la documentazione Angular, fornendo una guida aggiornata per navigare attraverso le funzionalità più recenti del framework.

Nel mondo emergente dei fornitori di piattaforme no-code, come AppMaster, questo aggiornamento di Angular è destinato a stimolare un ambiente competitivo. Mentre Angular continua a evolvere il proprio framework di sviluppo di app Web basato su TypeScript, piattaforme come AppMaster stanno rivoluzionando il dominio no-code fornendo strumenti intuitivi per potenziare lo sviluppo di applicazioni backend, Web e mobili. È un panorama entusiasmante per gli sviluppatori di entrambi gli spettri.