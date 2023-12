Angular 17 onthult krachtige functies om webontwikkeling radicaal te veranderen

Het ontwikkelingslandschap voor webapps krijgt een grote impuls met Angular 17, de nieuwe update van Google voor zijn op TypeScript gebaseerde webapp-ontwikkelingsframework. Deze recente release is gegoten met een innovatieve ingebouwde controlestroom en is bedoeld om de ontwikkelaarservaring opnieuw te definiëren.

Angular 17 debuteerde via een bulletin op 8 november en is toegankelijk via GitHub. De nieuwste release biedt een voortreffelijke mix van felbegeerde functies, verpakt in eenvoudige, declaratieve gebruikersinterfaces. Google heeft met de lancering van Angular 17 een bloksjabloonsyntaxis geleverd die een geoptimaliseerde, ingebouwde controlestroom bevordert die de weg vrijmaakt voor superieure typecontrole door optimale typevernauwing te garanderen.

Klaar voor preview voor ontwikkelaars in Angular 17 is de besturingsstroom, geprezen vanwege een meer ergonomische syntaxis die JavaScript nauw volgt. Als gevolg hiervan is deze syntaxis intuïtiever en wordt de noodzaak voor het opzoeken van documentatie geminimaliseerd. Bovendien is het automatisch beschikbaar in sjablonen zonder dat er extra import nodig is, wat aanzienlijke prestatieverbeteringen belooft.

Daarnaast toont Angular 17 nieuwe lifecycle hooks: afterRender, voor het oproepen van een callback telkens wanneer een applicatie het renderen voltooit, en afterNextRender, voor het uitnodigen van een callback bij de volgende voltooiing van het renderen van de applicatie. Deze zijn geïntegreerd ter voorbereiding op het verbeteren van de SSR- (server-side rendering) en SSG-prestaties (static-sitegeneration) van Angular, waarbij DOM-emulatie en directe DOM-manipulaties worden omzeild.

Google beweert dat de controlestroom in Angular 17 de prestaties aanzienlijk verbetert. Het bedrijf presenteerde cijfers en claimde een bijna 90% snellere runtime met behulp van ingebouwde control flow loops, tot 87% snellere builds voor hybride rendering en ongeveer 67% snellere builds voor rendering aan de clientzijde.

In de toekomst lanceert het Angular-ontwikkelingsteam tegelijkertijd een bètavoorbeeld van angular.dev, waarmee ze met de Angular 18-release de standaardwebsite voor Angular willen maken. Dit platform wordt de nieuwe hub voor Angular-documentatie en biedt een bijgewerkte gids waarmee u door de meest recente functies van het raamwerk kunt navigeren.

In de opkomende wereld van no-code platformaanbieders, zoals de AppMaster, zal deze upgrade van Angular ongetwijfeld een competitieve omgeving stimuleren. Terwijl Angular zijn op TypeScript gebaseerde raamwerk voor de ontwikkeling van webapps blijft ontwikkelen, zorgen platforms als AppMaster voor een revolutie in het domein no-code door intuïtieve tools te bieden die de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties mogelijk maken. Het is een spannend landschap voor ontwikkelaars in beide spectrums.