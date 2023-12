Angular 17 revela recursos poderosos para revolucionar o desenvolvimento web

O cenário de desenvolvimento de aplicativos da web está ganhando um grande impulso com o Angular 17, a atualização recém-criada do Google para sua estrutura de desenvolvimento de aplicativos da web baseada em TypeScript. Moldado com um fluxo de controle integrado inovador, esta versão recente pretende redefinir a experiência do desenvolvedor.

Lançado por meio de um boletim em 8 de novembro, Angular 17 está acessível no GitHub. A versão mais recente oferece uma combinação requintada de recursos altamente cobiçados, envoltos em interfaces de usuário simples e declarativas. O Google, com o lançamento do Angular 17, forneceu uma sintaxe de modelo de bloco que promove um fluxo de controle integrado e otimizado que abre caminho para uma verificação de tipo superior, garantindo o estreitamento de tipo ideal.

Pronto para visualização do desenvolvedor no Angular 17 está o fluxo de controle, aclamado por uma sintaxe mais ergonômica que segue de perto o JavaScript. Como resultado, esta sintaxe é mais intuitiva e minimiza a necessidade de pesquisas de documentação. Além disso, é disponibilizado automaticamente em templates sem a necessidade de importações adicionais, prometendo melhorias significativas de desempenho.

Além disso, Angular 17 apresenta novos ganchos de ciclo de vida: afterRender, para chamar um retorno de chamada cada vez que um aplicativo conclui a renderização e afterNextRender, para convidar um retorno de chamada na próxima conclusão da renderização do aplicativo. Eles são integrados na preparação para o avanço do desempenho de SSR (renderização do lado do servidor) e SSG (geração de site estático) do Angular, ignorando a emulação de DOM e as manipulações diretas de DOM.

O Google afirma que o fluxo de controle no Angular 17 aumenta significativamente o desempenho. A empresa apresentou números que afirmam que o tempo de execução é quase 90% mais rápido usando loops de fluxo de controle integrados, compilações até 87% mais rápidas para renderização híbrida e compilações aproximadamente 67% mais rápidas para renderização do lado do cliente.

Seguindo em frente, a equipe de desenvolvimento Angular está lançando simultaneamente uma prévia beta do angular.dev, que planeja tornar o site padrão do Angular com o lançamento do Angular 18. Esta plataforma se tornará o novo centro de documentação Angular, fornecendo um guia atualizado para navegar pelos recursos mais recentes do framework.

No mundo crescente de provedores de plataformas no-code, como o AppMaster, esta atualização da Angular certamente estimulará um ambiente competitivo. Enquanto Angular continua a evoluir sua estrutura de desenvolvimento de aplicativos web baseada em TypeScript, plataformas como AppMaster estão revolucionando o domínio no-code, fornecendo ferramentas intuitivas para capacitar o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis. É um cenário empolgante para desenvolvedores de ambos os espectros.