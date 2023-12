Angular 17 stellt leistungsstarke Funktionen zur Revolutionierung der Webentwicklung vor

Die Web-App-Entwicklungslandschaft erhält mit Angular 17, dem frisch veröffentlichten Update von Google für sein TypeScript-basiertes Web-App-Entwicklungsframework, einen gewaltigen Aufschwung. Diese aktuelle Version ist mit einem innovativen integrierten Kontrollfluss ausgestattet und soll das Entwicklererlebnis neu definieren.

Angular 17 wurde am 8. November per Ankündigung veröffentlicht und ist über GitHub zugänglich. Die neueste Version bietet eine exquisite Mischung begehrter Funktionen, verpackt in unkomplizierten, deklarativen Benutzeroberflächen. Google hat mit der Einführung von Angular 17 eine Blockvorlagensyntax bereitgestellt, die einen optimierten, integrierten Kontrollfluss fördert, der den Weg für eine überlegene Typprüfung ebnet, indem er eine optimale Typeingrenzung gewährleistet.

Bereit für die Entwicklervorschau in Angular 17 ist der Kontrollfluss, der für seine ergonomischere Syntax bekannt ist, die sich eng an JavaScript orientiert. Dadurch ist diese Syntax intuitiver und minimiert den Bedarf an Dokumentationssuchen. Darüber hinaus ist es automatisch in Vorlagen verfügbar, ohne dass zusätzliche Importe erforderlich sind, was erhebliche Leistungsverbesserungen verspricht.

Darüber hinaus stellt Angular 17 neue Lebenszyklus-Hooks vor: afterRender zum Aufrufen eines Rückrufs jedes Mal, wenn eine Anwendung das Rendern abschließt, und afterNextRender zum Einladen eines Rückrufs beim nächsten Abschluss des Anwendungsrenderings. Diese sind integriert, um die SSR- (serverseitiges Rendering) und SSG- (Static-Site-Generierung) Leistung von Angular zu verbessern und dabei die DOM-Emulation und direkte DOM-Manipulationen zu umgehen.

Google behauptet, dass der Kontrollfluss in Angular 17 die Leistung erheblich steigert. Das Unternehmen präsentierte Zahlen, die eine fast 90 % schnellere Laufzeit durch integrierte Kontrollflussschleifen, bis zu 87 % schnellere Builds für Hybrid-Rendering und etwa 67 % schnellere Builds für clientseitiges Rendering besagen.

Zukünftig startet das Angular-Entwicklungsteam gleichzeitig eine Beta-Vorschau von angle.dev, die mit der Angular-Version 18 zur Standard-Website für Angular werden soll. Diese Plattform wird zur neuen Drehscheibe für die Angular-Dokumentation und bietet einen aktualisierten Leitfaden, der Sie durch die neuesten Funktionen des Frameworks navigiert.

In der aufstrebenden Welt der no-code Plattformanbieter wie AppMaster wird dieses Upgrade von Angular mit Sicherheit ein Wettbewerbsumfeld ankurbeln. Während Angular sein TypeScript-basiertes Web-App-Entwicklungs-Framework weiterentwickelt, revolutionieren Plattformen wie AppMaster die no-code Domäne, indem sie intuitive Tools zur Unterstützung der Backend-, Web- und mobilen Anwendungsentwicklung bereitstellen. Es ist eine aufregende Landschaft für Entwickler aus beiden Bereichen.