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Angular 17 推出强大功能，彻底改变 Web 开发

Nov 09, 2023
Angular 17 推出强大功能，彻底改变 Web 开发

Web 应用程序开发领域正在通过 Angular 17 获得重大提升，Angular 17 是 Google 针对其基于 TypeScript 的 Web 应用程序开发框架的最新更新。这个最新版本采用创新的内置控制流程，旨在重新定义开发人员体验。

Angular 17 于 11 月 8 日通过公告首次亮相，可从 GitHub 访问。最新版本提供了令人垂涎的功能的精致组合，并包含在简单的声明性用户界面中。随着 Angular 17 的推出，Google 提供了一种块模板语法，该语法可促进优化的内置控制流，从而通过确保最佳类型缩小来为高级类型检查铺平道路。

Angular 17 中的控制流已为开发者预览做好了准备，它因更符合人体工学、紧密遵循 JavaScript 的语法而广受好评。因此，这种语法更加直观，并且最大限度地减少了文档查找的需要。此外，它会自动在模板中可用，无需额外导入，从而有望显着提高性能。

此外，Angular 17 还展示了新的生命周期挂钩：afterRender，用于在每次应用程序完成渲染时调用回调，以及 afterNextRender，用于在下次完成应用程序渲染时邀请回调。这些集成的目的是为了提升 Angular 的 SSR（服务器端渲染）和 SSG（静态站点生成）性能，绕过 DOM 模拟和直接 DOM 操作。

Google 坚持认为 Angular 17 中的控制流可以显着提高性能。该公司展示的数据显示，使用内置控制流循环，运行时间提高了近 90%，混合渲染的构建速度提高了 87%，客户端渲染的构建速度提高了约 67%。

展望未来，Angular 开发团队将同时推出 angular.dev 的 Beta 预览版，他们计划在 Angular 18 版本中将其设为 Angular 的默认网站。该平台将成为 Angular 文档的新中心，提供更新的指南来引导您了解该框架的最新功能。

AppMasterno-code平台提供商不断崛起的世界中，Angular 的这次升级势必会刺激竞争环境。虽然 Angular 不断发展其基于 TypeScript 的 Web 应用程序开发框架，但像AppMaster这样的平台正在通过提供直观的工具来支持后端、Web 和移动应用程序开发，从而彻底改变no-code领域。对于这两个领域的开发人员来说，这都是一个令人兴奋的前景。

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