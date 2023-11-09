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Angular 17, Web Geliştirmede Devrim Yaratacak Güçlü Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor

Kas 09, 2023
Angular 17, Web Geliştirmede Devrim Yaratacak Güçlü Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor

Web uygulaması geliştirme ortamı, Google'ın TypeScript tabanlı web uygulaması geliştirme çerçevesi için yeni çıkardığı güncelleme olan Angular 17 ile büyük bir güç kazanıyor. Yenilikçi bir yerleşik kontrol akışıyla şekillendirilen bu son sürüm, geliştirici deneyimini yeniden tanımlamak için tasarlandı.

8 Kasım'da bir bülten aracılığıyla kullanıma sunulan Angular 17'ye GitHub'dan erişilebilir. En son sürüm, oldukça beğenilen özelliklerin basit, bildirimsel kullanıcı arayüzleriyle sarılmış mükemmel bir karışımını sunuyor. Angular 17'nin piyasaya sürülmesiyle Google, optimum tür daraltmayı sağlayarak üstün tür kontrolünün önünü açan, optimize edilmiş, yerleşik bir kontrol akışını destekleyen bir blok şablonu sözdizimi sağladı.

Angular 17'de geliştirici önizlemesi için hazır olan kontrol akışı, JavaScript'i yakından takip eden daha ergonomik bir sözdizimi ile beğeniliyor. Sonuç olarak, bu sözdizimi daha sezgiseldir ve belge arama ihtiyacını en aza indirir. Ayrıca, ek içe aktarma gerektirmeden şablonlarda otomatik olarak kullanılabilir hale gelir ve önemli performans iyileştirmeleri vaat eder.

Ek olarak, Angular 17 yeni yaşam döngüsü kancalarını sergiliyor: afterRender, bir uygulamanın oluşturmayı her tamamladığında geri aramayı çağırmak için ve afterNextRender, uygulama oluşturmanın bir sonraki tamamlanması üzerine bir geri aramayı davet etmek için. Bunlar, Angular'ın SSR (sunucu tarafı oluşturma) ve SSG (statik site oluşturma) performansını geliştirmek, DOM emülasyonunu ve doğrudan DOM manipülasyonlarını atlamak için hazırlık amacıyla entegre edilmiştir.

Google, Angular 17'deki kontrol akışının performansı önemli ölçüde artırdığını savunuyor. Firma, yerleşik kontrol akış döngülerini kullanarak yaklaşık %90 daha hızlı çalışma süresi, hibrit işleme için %87'ye kadar daha hızlı kurulumlar ve istemci tarafı işleme için yaklaşık %67 daha hızlı kurulumlar iddia eden rakamları sergiledi.

Angular geliştirme ekibi ileriye doğru eş zamanlı olarak angular.dev'in beta ön izlemesini başlatıyor; Angular 18 sürümüyle birlikte bunu Angular için varsayılan web sitesi yapmayı planlıyorlar. Bu platform, çerçevenin en yeni özelliklerinde yolunuzu bulmanız için güncellenmiş bir kılavuz sağlayarak, Angular dokümantasyonu için yeni bir merkez haline gelecektir.

AppMaster gibi no-code platform sağlayıcılarının yükselen dünyasında, Angular tarafından yapılan bu yükseltmenin rekabetçi bir ortamı teşvik etmesi kaçınılmazdır. Angular, TypeScript tabanlı web uygulaması geliştirme çerçevesini geliştirmeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi güçlendirmek için sezgisel araçlar sağlayarak no-code alanda devrim yaratıyor. Her iki spektrumdaki geliştiriciler için heyecan verici bir manzara.

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