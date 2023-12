Angular 17 przedstawia zaawansowane funkcje, które rewolucjonizują tworzenie stron internetowych

Krajobraz tworzenia aplikacji internetowych znacznie się wzbogaca dzięki Angular 17, świeżo wydanej aktualizacji Google dla platformy tworzenia aplikacji internetowych opartej na TypeScript. Ta najnowsza wersja, wyposażona w innowacyjny, wbudowany przepływ sterowania, ma na celu na nowo zdefiniować doświadczenie programisty.

Zadebiutowany w biuletynie 8 listopada, Angular 17 jest dostępny w GitHub. Najnowsza wersja oferuje znakomite połączenie bardzo pożądanych funkcji, opakowanych w proste, deklaratywne interfejsy użytkownika. Wraz z premierą Angulara 17 firma Google udostępniła składnię szablonu blokowego, która wspiera zoptymalizowany, wbudowany przepływ kontroli, który toruje drogę do doskonałego sprawdzania typów, zapewniając optymalne zawężanie typów.

Gotowy do podglądu programistycznego w Angular 17 jest przepływ sterowania, uznany za bardziej ergonomiczną składnię, która jest ściśle zgodna z JavaScriptem. W rezultacie ta składnia jest bardziej intuicyjna i minimalizuje potrzebę przeglądania dokumentacji. Poza tym jest automatycznie dostępny w szablonach bez konieczności dodatkowego importowania, co zapewnia znaczną poprawę wydajności.

Dodatkowo Angular 17 prezentuje nowe haki cyklu życia: afterRender, do wywoływania wywołania zwrotnego za każdym razem, gdy aplikacja kończy renderowanie, oraz afterNextRender, do zapraszania oddzwonienia po następnym zakończeniu renderowania aplikacji. Są one zintegrowane w ramach przygotowań do poprawy wydajności Angulara SSR (renderowanie po stronie serwera) i SSG (generowanie strony statycznej), z pominięciem emulacji DOM i bezpośrednich manipulacji DOM.

Google podtrzymuje, że przepływ kontroli w Angular 17 znacznie zwiększa wydajność. Firma przedstawiła dane, twierdząc, że czas działania jest krótszy o prawie 90% przy użyciu wbudowanych pętli przepływu sterowania, do 87% szybsze kompilacje w przypadku renderowania hybrydowego i około 67% szybsze kompilacje w przypadku renderowania po stronie klienta.

Idąc dalej, zespół programistów Angular jednocześnie uruchamia wersję beta angular.dev, która planuje stać się domyślną witryną Angular w wersji Angular 18. Platforma ta stanie się nowym centrum dokumentacji Angulara, dostarczając zaktualizowany przewodnik ułatwiający poruszanie się po najnowszych funkcjach frameworka.

W rozwijającym się świecie dostawców platform no-code, takich jak AppMaster, ta aktualizacja Angulara z pewnością pobudzi konkurencyjne środowisko. Podczas gdy Angular stale rozwija swój framework do tworzenia aplikacji internetowych oparty na TypeScript, platformy takie jak AppMaster rewolucjonizują domenę no-code, dostarczając intuicyjne narzędzia umożliwiające tworzenie backendu, aplikacji internetowych i mobilnych. To ekscytujący krajobraz dla programistów z obu dziedzin.