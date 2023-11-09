Angular 17 تكشف عن ميزات قوية لإحداث ثورة في تطوير الويب

يحصل مشهد تطوير تطبيقات الويب على تعزيز كبير مع Angular 17، وهو التحديث الجديد من Google لإطار عمل تطوير تطبيقات الويب المستند إلى TypeScript. تم تصميم هذا الإصدار الأخير بتدفق تحكم مدمج ومبتكر، ويهدف إلى إعادة تعريف تجربة المطور.

تم طرح Angular 17 لأول مرة عبر نشرة يوم 8 نوفمبر، ويمكن الوصول إليه من GitHub. يقدم الإصدار الأخير مزيجًا رائعًا من الميزات المرغوبة للغاية، والمضمنة في واجهات مستخدم صريحة ومباشرة. قدمت Google، مع إطلاق Angular 17، بنية قالب كتلة تعزز تدفق تحكم مدمجًا ومحسّنًا يمهد الطريق للتحقق الفائق من النوع من خلال ضمان تضييق النوع الأمثل.

جاهز لمعاينة المطور في Angular 17، وهو تدفق التحكم، المشهور ببناء جملة أكثر راحة يتبع JavaScript عن كثب. ونتيجة لذلك، أصبح بناء الجملة هذا أكثر سهولة ويقلل من الحاجة إلى عمليات البحث عن الوثائق. علاوة على ذلك، فهو متاح تلقائيًا في القوالب دون الحاجة إلى عمليات استيراد إضافية، مما يعد بتحسينات كبيرة في الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض Angular 17 خطافات جديدة لدورة الحياة: afterRender، لاستدعاء رد اتصال في كل مرة يكمل فيها التطبيق العرض، وafterNextRender، لدعوة رد اتصال عند الانتهاء التالي من عرض التطبيق. تم دمجها استعدادًا لتطوير أداء Angular SSR (العرض من جانب الخادم) وSSG (إنشاء الموقع الثابت)، وتجاوز محاكاة DOM ومعالجة DOM المباشرة.

تؤيد Google أن التحكم في التدفق في Angular 17 يعزز الأداء بشكل كبير. عرضت الشركة أرقامًا تدعي أن وقت التشغيل أسرع بنسبة 90% تقريبًا باستخدام حلقات تدفق التحكم المضمنة، وعمليات إنشاء أسرع بنسبة تصل إلى 87% للعرض المختلط، وعمليات إنشاء أسرع بنسبة 67% تقريبًا للعرض من جانب العميل.

للمضي قدمًا، يطلق فريق تطوير Angular في نفس الوقت معاينة تجريبية لـ angular.dev، والتي يخططون لجعلها موقع الويب الافتراضي لـ Angular مع إصدار Angular 18. ستصبح هذه المنصة المركز الجديد للتوثيق Angular، مما يوفر دليلًا محدثًا للتنقل عبر أحدث ميزات إطار العمل.

في العالم الصاعد لموفري الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، من المؤكد أن هذه الترقية بواسطة Angular ستحفز بيئة تنافسية. بينما تواصل Angular تطوير إطار عمل تطوير تطبيقات الويب المستند إلى TypeScript، تعمل منصات مثل AppMaster على إحداث ثورة في المجال no-code من خلال توفير أدوات بديهية لتمكين تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. إنه مشهد مثير للمطورين عبر كلا الطيفين.