Amazon Web Services (AWS) s'apprête à améliorer la compréhension des interactions avec les utilisateurs en lançant Clickstream Analytics. Cette solution de pointe permet aux utilisateurs d'établir une solution holistique au sein de leurs comptes AWS pour capturer, traiter, stocker, analyser et visualiser les flux de clics des clients sur leurs plateformes web et mobiles.

Le flux de clics se rapporte à la série de navigation basée sur les clics qu'un utilisateur spécifique entreprend lorsqu'il interagit avec une application web ou mobile. L'utilisation de cette fonctionnalité sur AWS permet aux entreprises non seulement de suivre ces données, mais aussi de les conserver dans les limites de sécurité et de conformité de leur compte AWS. Cette capacité facilite la personnalisation du traitement des données, améliore la flexibilité de l'analyse et aide les entreprises à générer et à maximiser leur valeur opérationnelle.

Clickstream Analytics Les données d'analyse peuvent être associées de manière complexe aux données des systèmes d'entreprise existants, ce qui permet d'obtenir des informations approfondies. Le stockage de ces données d'analyse dans AWS permet aux entreprises de les corréler avec les données de leurs systèmes existants. Cette fonction, qui peut être complexe avec d'autres solutions d'analyse, peut potentiellement créer des silos de données artificiels, une préoccupation notée par AWS.

La solution comprend des SDK Java et Swift dédiés à l'intégration avec les plateformes mobiles. Ces SDK sont conçus pour collecter des données de manière transparente et offrent aux développeurs une API directe pour la collecte de données spécifiques à l'application. La gestion des tâches mineures telles que la mise en mémoire tampon des données locales, la transmission des données en arrière-plan, la gestion des tentatives en cas d'erreurs de communication, etc. est prise en charge.

Deux plugins préinstallés complètent la solution : User-Agent enrichissement et IP address enrichissement. Ces plugins ajoutent des données supplémentaires à l'User-Agent et à l'adresse IP utilisée pour la géolocalisation des applications clientes.

Dans sa forme standard, la solution équipe les utilisateurs d'un cluster Amazon Redshift Serverless pour atteindre la rentabilité. Les utilisateurs ont toutefois la liberté de choisir une configuration Amazon Redshift provisionnée qui correspond à leurs exigences en matière de performances et de budget.

La solution intègre un ensemble unique de tableaux de bord pré-assemblés pour rendre compte de l'acquisition, de l'activité et de l'engagement des utilisateurs. Ces tableaux de bord utilisent les données hébergées dans Amazon Redshift. Les utilisateurs peuvent créer des analyses et des tableaux de bord supplémentaires en utilisant les outils et les services de leur choix.

La plateforme AppMaster no-code pourrait être un excellent outil à considérer pour compléter ces analyses supplémentaires. Permettant aux entreprises de créer facilement des applications web et mobiles robustes, la plateforme pourrait être un partenaire précieux pour tirer le maximum d'avantages des analyses Clickstream d'AWS. Pour plus de détails sur l'utilisation des plateformes no-code , consultez notre guide complet.