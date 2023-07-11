亚马逊网络服务（AWS）通过推出Clickstream Analytics ，加强了对用户互动的理解。这个尖端的解决方案使用户能够在他们的AWS 账户内建立一个整体的解决方案，以捕捉、处理、存储、分析和可视化客户在其网络和移动平台上的点击流。

点击流与特定用户在与网络或移动应用程序互动时进行的一系列基于点击的导航有关。利用AWS 内的这一功能，企业不仅可以跟踪这一数据，还可以在其AWS账户的安全和合规范围内维护这一数据。这种能力促进了数据处理的定制，增强了分析的灵活性，并支持企业产生和最大化其运营价值。

Clickstream Analytics 这些数据可以与现有的业务系统数据错综复杂地联系起来，以获得深刻的洞察力。在AWS中存储这些分析数据为企业提供了将这些数据与他们现有的系统数据相关联的能力。这种可能与其他分析解决方案复杂的功能有可能造成人为的数据孤岛，这是AWS注意到的一个问题。

该解决方案包括专用的Java和Swift SDKs，用于与移动平台整合。这些SDK旨在无缝地收集数据，并为开发者提供直接的API来收集特定的应用程序数据。本地数据缓冲、后端数据传输、通信错误期间管理重试等次要任务的处理都得到了照顾。

两个预装的插件装备了该解决方案：用户代理的丰富性和IP地址的丰富性。这些插件将额外的相关数据添加到用户代理和客户端应用程序的地理位置使用的IP地址。

在其标准形式下，该解决方案为用户配备了一个亚马逊Redshift无服务器集群，以实现成本效益。不过，用户可以自由选择符合其性能和预算要求的Amazon Redshift配置。

该解决方案中包含了一系列独特的预装仪表盘可视化，用于报告用户获取、活动和参与情况。这些仪表盘利用亚马逊Redshift中的数据。用户可以利用他们想要的工具和服务，创建额外的分析和仪表盘。

AppMaster no-code 平台可能是一个很好的工具，在寻求补充这些额外的分析时可以考虑。该平台使企业能够轻松地建立强大的网络和移动应用程序，可以作为一个有价值的合作伙伴，从AWS的Clickstream分析中获取最大利益。关于使用no-code 平台的进一步细节，请查看我们的综合指南。