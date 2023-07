A Amazon Web Services (AWS) dá um passo em frente na melhoria da compreensão da interação do utilizador, introduzindo Clickstream Analytics. Esta solução de ponta permite aos utilizadores estabelecer uma solução holística nas suas contas AWS para capturar, processar, armazenar, analisar e visualizar os fluxos de cliques dos clientes nas suas plataformas Web e móveis.

O fluxo de cliques diz respeito à série de navegação baseada em cliques que um utilizador específico realiza quando interage com uma aplicação Web ou móvel. A utilização desta funcionalidade em AWS permite às empresas não só seguir estes dados, mas também mantê-los dentro dos limites de segurança e conformidade da sua conta AWS. Esta capacidade facilita a personalização do processamento de dados, melhora a flexibilidade da análise e reforça as empresas na geração e maximização do seu valor operacional.

Clickstream Analytics Os dados de análise podem ser associados de forma intrincada aos dados do sistema empresarial existente para obter conhecimentos profundos. O armazenamento destes dados de análise no seu AWS permite às empresas correlacionar estes dados com os dados do sistema existente. Esta função, que pode ser complexa com outras soluções analíticas, pode potencialmente criar silos de dados artificiais, uma preocupação assinalada pela AWS.

A solução inclui SDKs Java e Swift dedicados para integração com plataformas móveis. Estes SDK foram concebidos para recolher dados sem problemas e oferecer aos programadores uma API simples para recolher dados específicos das aplicações. O tratamento de tarefas menores, como o armazenamento local de dados em buffer, a transmissão de dados de backend, a gestão de novas tentativas durante erros de comunicação e muito mais, está assegurado.

Dois plug-ins pré-instalados equipam a solução: Enriquecimento do agente do utilizador e enriquecimento do endereço IP. Estes plugins acrescentam dados adicionais relacionados com o User-Agent e o endereço IP utilizado para a geolocalização das aplicações cliente.

Na sua forma padrão, a solução equipa os utilizadores com um cluster Amazon Redshift Serverless para obter uma boa relação custo-eficácia. No entanto, os utilizadores têm a liberdade de escolher uma configuração provisionada do Amazon Redshift que corresponda aos seus requisitos de desempenho e orçamento.

A solução incorpora um conjunto único de visualizações de dashboards pré-montados para reportar a aquisição, a atividade e o envolvimento dos utilizadores. Estes dashboards utilizam os dados alojados no Amazon Redshift. Os utilizadores podem criar análises e painéis de controlo adicionais, utilizando as ferramentas e os serviços pretendidos.

