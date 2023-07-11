تتقدم Amazon Web Services (AWS) في تعزيز فهم تفاعل المستخدم من خلال تقديم Clickstream Analytics. يمكّن هذا الحل المتطور المستخدمين من إنشاء حل شامل داخل حسابات AWS الخاصة بهم لالتقاط ومعالجة وتخزين وتحليل وتصور تدفق نقرات العملاء على منصات الويب والهواتف المحمولة الخاصة بهم.

Clickstream يتعلق بسلسلة التنقل القائم على النقر التي يقوم بها مستخدم معين عند التفاعل مع تطبيق ويب أو جوال. تتيح الاستفادة من هذه الميزة داخل AWS للشركات ليس فقط تتبع هذه البيانات ولكن أيضًا الاحتفاظ بها ضمن حدود الأمان والامتثال لحساب AWS. تسهل هذه الإمكانية تخصيص معالجة البيانات ، وتعزز مرونة التحليلات ، وتعزز الشركات في توليد وتعظيم قيمتها التشغيلية.

يمكن ربط Clickstream Analytics بشكل معقد ببيانات نظام الأعمال الحالية للحصول على رؤى عميقة. يوفر تخزين بيانات التحليل هذه داخل AWS الخاصة بهم القدرة على ربط هذه البيانات ببيانات النظام الحالية الخاصة بهم. يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة التي قد تكون معقدة مع حلول التحليلات الأخرى إلى إنشاء مستودعات بيانات اصطناعية ، وهو أمر أشارت إليه AWS.

يتضمن الحل برامج Java و Swift SDK مخصصة للتكامل مع الأنظمة الأساسية للجوّال. تم تصميم حزم SDK هذه لجمع البيانات بسلاسة وتزويد المطورين بواجهة برمجة تطبيقات مباشرة لجمع البيانات الخاصة بالتطبيق. يتم التعامل مع المهام الصغيرة مثل التخزين المؤقت للبيانات المحلية ونقل البيانات الخلفية وإدارة عمليات إعادة المحاولة أثناء أخطاء الاتصال والمزيد.

هناك مكونان إضافيان مثبتان مسبقًا يجهزان الحل: إثراء وكيل المستخدم وإثراء عنوان IP. تضيف هذه المكونات الإضافية بيانات إضافية ذات صلة إلى User-Agent والموقع الجغرافي لتطبيقات العميل عنوان IP.

في شكله القياسي ، يزود الحل المستخدمين بمجموعة Amazon Redshift Serverless لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك ، يتمتع المستخدمون بحرية اختيار تكوين Amazon Redshift المخصص الذي يتوافق مع متطلبات الأداء والميزانية الخاصة بهم.

تم دمج مجموعة فريدة من تصورات لوحة المعلومات المُجمَّعة مسبقًا للإبلاغ عن اكتساب المستخدمين والنشاط والمشاركة في الحل. تستخدم لوحات المعلومات هذه البيانات الموجودة في Amazon Redshift. يمكن للمستخدمين إنشاء تحليلات ولوحات معلومات إضافية ، باستخدام الأدوات والخدمات المطلوبة.

يمكن أن تكون منصة AppMaster no-code أداة ممتازة يجب مراعاتها عند البحث عن استكمال هذه التحليلات الإضافية. من خلال تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات قوية على شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة بسهولة ، يمكن أن تعمل المنصة كشريك قيم في استخراج أقصى الفوائد من تحليلات Clickstream الخاصة بـ AWS. لمزيد من التفاصيل حول استخدام الأنظمة الأساسية no-code راجع دليلنا الشامل .