Amazon Web Services (AWS) fa un passo avanti per migliorare la comprensione delle interazioni con gli utenti introducendo Clickstream Analytics. Questa soluzione all'avanguardia consente agli utenti di creare una soluzione olistica all'interno dei loro account AWS per catturare, elaborare, archiviare, analizzare e visualizzare i clickstream dei clienti sulle loro piattaforme web e mobili.

Il flusso di clic si riferisce alla serie di navigazioni basate sui clic che un utente specifico intraprende quando interagisce con un'applicazione web o mobile. L'utilizzo di questa funzione all'interno di AWS consente alle aziende non solo di tracciare questi dati, ma anche di mantenerli all'interno dei confini di sicurezza e conformità del proprio account AWS. Questa capacità facilita la personalizzazione dell'elaborazione dei dati, aumenta la flessibilità dell'analisi e aiuta le aziende a generare e massimizzare il loro valore operativo.

Clickstream Analytics I dati di analisi possono essere associati in maniera complessa ai dati dei sistemi aziendali esistenti per ottenere approfondimenti. L'archiviazione di questi dati di analisi all'interno di AWS offre alle aziende la possibilità di correlarli con i dati del sistema esistente. Questa funzione, che può risultare complessa con altre soluzioni di analisi, può potenzialmente creare silos artificiali di dati, un problema rilevato da AWS.

La soluzione include SDK Java e Swift dedicati per l'integrazione con le piattaforme mobili. Questi SDK sono progettati per raccogliere i dati senza problemi e offrono agli sviluppatori un'API semplice per la raccolta di dati specifici per le app. La gestione di attività minori come il buffering dei dati locali, la trasmissione dei dati al backend, la gestione dei tentativi di risposta agli errori di comunicazione e altro ancora, sono a carico degli sviluppatori.

Due plugin preinstallati equipaggiano la soluzione: L'arricchimento dello User-Agent e l'arricchimento dell'indirizzo IP. Questi plugin aggiungono dati aggiuntivi all'User-Agent e all'indirizzo IP utilizzato per la geolocalizzazione delle applicazioni client.

Nella sua forma standard, la soluzione fornisce agli utenti un cluster Amazon Redshift Serverless per ottenere un buon rapporto qualità-prezzo. Gli utenti, tuttavia, hanno la libertà di scegliere una configurazione Amazon Redshift in provisioning che soddisfi le loro esigenze di prestazioni e di budget.

La soluzione incorpora una serie unica di visualizzazioni di dashboard preassemblati per il reporting dell'acquisizione, dell'attività e del coinvolgimento degli utenti. Questi cruscotti utilizzano i dati contenuti in Amazon Redshift. Gli utenti possono creare ulteriori analisi e dashboard, utilizzando gli strumenti e i servizi desiderati.

La piattaforma AppMaster no-code potrebbe essere un ottimo strumento da prendere in considerazione per integrare queste analisi aggiuntive. Consentendo alle aziende di creare con facilità applicazioni web e mobili robuste, la piattaforma potrebbe essere un partner prezioso per estrarre i massimi benefici dall'analisi Clickstream di AWS. Per ulteriori dettagli sull'uso delle piattaforme no-code , consultate la nostra guida completa.