Amazon Web Services (AWS), Clickstream Analytics sunarak kullanıcı etkileşimi anlayışını geliştirmede adım adım ilerliyor. Bu son teknoloji çözüm, kullanıcıların web ve mobil platformlarında müşterilerin tıklama akışlarını yakalamak, işlemek, depolamak, analiz etmek ve görselleştirmek için AWS hesaplarında bütünsel bir çözüm oluşturmalarını sağlar.

Tıklama akışı, belirli bir kullanıcının bir web veya mobil uygulama ile etkileşim kurarken üstlendiği tıklama tabanlı gezinme serisiyle ilgilidir. AWS içinde bu özelliğin kullanılması, işletmelerin bu verileri yalnızca izlemesine değil, aynı zamanda AWS hesap güvenliği ve uyumluluk sınırları içinde tutmasına da olanak tanır. Bu yetenek, veri işleme özelleştirmesini kolaylaştırır, analitik esnekliğini artırır ve işletmeleri operasyonel değerlerini oluşturma ve en üst düzeye çıkarma konusunda destekler.

Clickstream Analytics derin içgörüler için mevcut iş sistemi verileriyle karmaşık bir şekilde ilişkilendirilebilir. Bu analiz verilerinin AWS'lerinde depolanması, şirketlere bu verileri mevcut sistem verileriyle ilişkilendirme yeteneği sağlar. Diğer analitik çözümleriyle karmaşık olabilecek bu işlev, potansiyel olarak yapay veri siloları oluşturabilir; bu, AWS tarafından belirtilen bir endişedir.

Çözüm, mobil platformlarla entegrasyon için özel Java ve Swift SDK'ları içerir. Bu SDK'lar, verileri sorunsuz bir şekilde toplamak ve geliştiricilere uygulamaya özel verileri toplamak için basit bir API sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel veri arabelleğe alma, arka uç veri iletimi, iletişim hataları sırasında yeniden denemeleri yönetme gibi küçük görevlerin ele alınması ve daha fazlası halledilir.

Çözüm, önceden yüklenmiş iki eklentiyle donatılmıştır: Kullanıcı Aracısı zenginleştirme ve IP adresi zenginleştirme. Bu eklentiler, User-Agent'a ve istemci uygulamalarının coğrafi konum kullanılan IP adresine fazladan ilgili veriler ekler.

Çözüm, standart biçiminde, maliyet etkinliği elde etmek için kullanıcıları bir Amazon Redshift Sunucusuz kümesiyle donatır. Ancak kullanıcılar, performans ve bütçe gereksinimlerine uygun, tedarik edilmiş bir Amazon Redshift yapılandırması seçme özgürlüğüne sahiptir.

Kullanıcı edinimi, etkinliği ve katılımını raporlamak için benzersiz bir önceden birleştirilmiş pano görselleştirmeleri dizisi, çözüme dahil edilmiştir. Bu panolar, Amazon Redshift içinde barındırılan verileri kullanır. Kullanıcılar, istedikleri araçları ve hizmetleri kullanarak ek analizler ve panolar oluşturabilir.

AppMaster no-code platform, bu ek analitiği tamamlamaya çalışırken dikkate alınması gereken mükemmel bir araç olabilir. İşletmelerin kolaylıkla sağlam web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan platform, AWS'nin Clickstream analitiğinden maksimum faydayı elde etmede değerli bir iş ortağı olarak hizmet edebilir. no-code platformların kullanımıyla ilgili daha fazla ayrıntı için kapsamlı kılavuzumuza göz atın .