Amazon Web Services (AWS) maakt een stap voorwaarts in het verbeteren van het inzicht in gebruikersinteracties door Clickstream Analytics te introduceren. Deze geavanceerde oplossing stelt gebruikers in staat om een holistische oplossing op te zetten binnen hun AWS accounts voor het vastleggen, verwerken, opslaan, analyseren en visualiseren van de clickstreams van klanten op hun web- en mobiele platforms.

Clickstreams hebben betrekking op de reeks klikgebaseerde navigaties die een specifieke gebruiker uitvoert bij interactie met een web- of mobiele applicatie. Door gebruik te maken van deze functie binnen AWS kunnen bedrijven niet alleen deze gegevens bijhouden, maar ze ook bewaren binnen de beveiligings- en compliancegrenzen van hun AWS-account. Deze mogelijkheid vergemakkelijkt het aanpassen van gegevensverwerking, vergroot de flexibiliteit van analyses en ondersteunt bedrijven bij het genereren en maximaliseren van hun operationele waarde.

Clickstream Analytics kan nauw worden gekoppeld aan bestaande bedrijfssysteemgegevens voor diepgaande inzichten. De opslag van deze analysegegevens binnen hun AWS biedt bedrijven de mogelijkheid om deze gegevens te correleren met hun bestaande systeemgegevens. Deze functie, die complex kan zijn bij andere analyseoplossingen, kan mogelijk kunstmatige gegevenssilo's creëren, een zorg die AWS heeft opgemerkt.

De oplossing bevat speciale Java en Swift SDK's voor integratie met mobiele platforms. Deze SDK's zijn ontworpen om naadloos gegevens te verzamelen en bieden ontwikkelaars een eenvoudige API voor het verzamelen van app-specifieke gegevens. Er wordt gezorgd voor de afhandeling van kleine taken zoals lokale gegevensbuffering, gegevensoverdracht naar de backend, het beheren van pogingen tijdens communicatiefouten en meer.

Twee vooraf geïnstalleerde plugins rusten de oplossing uit: User-Agent verrijking en IP-adres verrijking. Deze plugins voegen extra gerelateerde gegevens toe aan de User-Agent en het geolocatie gebruikte IP-adres van de clienttoepassingen.

In zijn standaardvorm rust de oplossing gebruikers uit met een Amazon Redshift Serverless cluster om kosteneffectiviteit te bereiken. Gebruikers hebben echter de vrijheid om een Amazon Redshift configuratie te kiezen die past bij hun prestatie- en budgetvereisten.

De oplossing bevat een unieke reeks vooraf samengestelde dashboardvisualisaties voor het rapporteren van gebruikerswerving, -activiteit en -betrokkenheid. Deze dashboards maken gebruik van de gegevens in Amazon Redshift. Gebruikers kunnen aanvullende analyses en dashboards maken met de tools en diensten van hun keuze.

