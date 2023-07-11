Amazon Web Services (AWS) делает шаг вперед в улучшении понимания взаимодействия с пользователем, представляя Clickstream Analytics. Это передовое решение позволяет пользователям создать целостное решение в рамках своих аккаунтов AWS для сбора, обработки, хранения, анализа и визуализации потоков кликов клиентов на своих веб- и мобильных платформах.

Поток кликов относится к серии навигационных действий на основе кликов, которые совершает конкретный пользователь при взаимодействии с веб- или мобильным приложением. Использование этой функции в AWS позволяет компаниям не только отслеживать эти данные, но и сохранять их в пределах безопасности и соответствия нормативным требованиям учетной записи AWS. Эта возможность облегчает настройку обработки данных, повышает гибкость аналитики и помогает предприятиям генерировать и максимизировать их операционную ценность.

Clickstream Analytics Данные могут быть тесно связаны с существующими данными бизнес-систем для получения глубоких выводов. Хранение данных анализа в AWS дает компаниям возможность соотнести эти данные с данными существующих систем. Эта функция, которая может быть сложной в других аналитических решениях, потенциально может создать искусственные "силосы" данных, что было отмечено AWS.

Решение включает специальные Java и Swift SDK для интеграции с мобильными платформами. Эти SDK предназначены для беспрепятственного сбора данных и предлагают разработчикам простой API для сбора данных, специфичных для конкретного приложения. В них предусмотрена обработка мелких задач, таких как локальная буферизация данных, передача данных на бэкэнд, управление повторными попытками при ошибках связи и многое другое.

Решение оснащено двумя предустановленными плагинами: User-Agent enrichment и IP address enrichment. Эти плагины добавляют дополнительные связанные данные в User-Agent и используемый IP-адрес геолокации клиентских приложений.

В своей стандартной форме решение оснащает пользователей бессерверным кластером Amazon Redshift для достижения экономической эффективности. Однако пользователи могут выбрать конфигурацию Amazon Redshift, соответствующую их требованиям к производительности и бюджету.

В решение встроен уникальный набор предварительно собранных визуализаций приборных панелей для отчетности о привлечении пользователей, их активности и вовлеченности. Эти приборные панели используют данные, хранящиеся в Amazon Redshift. Пользователи могут создавать дополнительные аналитические и информационные панели, используя необходимые им инструменты и сервисы.

Платформа AppMaster no-code может стать отличным инструментом для создания дополнительных аналитических панелей. Позволяя компаниям с легкостью создавать надежные веб- и мобильные приложения, эта платформа может стать ценным партнером в извлечении максимальных преимуществ из аналитики Clickstream от AWS. Для получения более подробной информации об использовании платформ no-code ознакомьтесь с нашим полным руководством.