Apple 的 AI 驱动 iOS 18 有望在 2024 年 WWDC 上实现重大改进

苹果备受期待的 WWDC 2024 有望成为一个决定性时刻，因为这家科技巨头将发布 iOS 18，展示非凡的 AI 驱动的创新。今年的 全球开发者大会 定于周一太平洋时间上午 10 点开始，将重点介绍 AI 如何彻底改变 iOS，以增强用户互动和体验。

虽然去年推出了 Vision Pro，但这次的预期更多地集中在软件上，重点放在 iOS 18 上。通过与 OpenAI 合作，Apple 打算在其设备中集成尖端的 AI 功能。早期泄露的消息表明，即将推出的软件将利用 Apple 内部的 Ajax LLM 来增强用户隐私，并确保即使员工也无法访问数据，从而加强 Apple 对安全的承诺。

Siri 的下一代 AI 转型

Apple 的虚拟助手 Siri 计划进行 AI 大修。利用新的语言模型，Siri 将获得直接控制应用程序功能的高级功能，无需开发人员参与或用户设置，就像 App Intents 和 Siri Shortcuts 一样。用户可以通过简单的语音命令无缝使用电子邮件删除或照片编辑等应用程序。虽然一些高级功能（如多步骤任务）将于明年推出，但 Apple Watch 上的 Siri 将允许跨设备命令。增强的语音自然度、全面的通知​​摘要和复杂的动画提示也在筹备中。

照片和视觉效果：全新视角

Apple Photos 正准备进行重大改版。AI 驱动的修饰工具可让 Apple 与 Google Photos 等竞争对手抗衡，并引入类似于 Google Magic Eraser 的功能。报告提到了一款内部应用 Generative Playground，旨在使用 GenAI 创建和编辑图像，并可能与 iMessage 集成。

跨核心应用的 AI 集成

一套核心应用（代号为 Project Greymatter）将获得重大的 AI 增强。Notes 应用将受益于 AI 回顾、音频转录和数学方程式识别。语音备忘录 的实时转录以及 iMessage 更新（包括生成式 AI 表情符号、AI 定向回复和 RCS 支持）也即将推出。

主屏幕、通知等

iOS 18 承诺提供广泛的主屏幕自定义功能，包括灵活的应用图标放置和颜色更改，以提供更加个性化的体验。地图 将引入用于旅行规划的自定义路线创建功能，Apple Music 将通过 AI 驱动的播放列表与 Spotify 展开竞争。

进一步的更新包括直观的设置界面、改进的控制中心和新的音乐小部件、更智能的HomeKit集成，以及带有AI回顾的简化通知。 Spotlight 搜索可靠性将得到增强，其他改进将扩展到 Freeform、Xcode 以及 Keynote 和 Pages 等生产力应用程序。