iOS 18 от Apple на базе искусственного интеллекта обещает значительные улучшения на WWDC 2024

Долгожданная конференция Apple WWDC 2024 может стать определяющим моментом, поскольку технологический гигант представляет iOS 18, демонстрируя необыкновенную iOS 18. span class="notranslate">Инновации на базе искусственного интеллекта. Всемирная конференция разработчиков, которая начнется в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени, призвана показать, как ИИ совершает революцию в iOS для повышения удобства взаимодействия с пользователем.

Хотя в прошлом году был дебютирован Vision Pro, ожидается больше программного обеспечения. - на этот раз основное внимание уделяется iOS 18. В сотрудничестве с OpenAI Apple намерена интегрировать передовые функции AI на своих устройствах. Первые утечки предполагают, что в новом программном обеспечении будет использоваться собственная Ajax LLM Apple для повышения конфиденциальности пользователей и обеспечения недоступности данных даже для сотрудников, что усиливает приверженность Apple обеспечению безопасности.

ИИ-трансформация нового поколения Siri

Виртуальный помощник Apple, Siri, планируется подвергнуть капитальному ремонту ИИ. Используя новые языковые модели, Siri получит расширенные возможности для прямого управления функциями приложения, минуя необходимость участия разработчика или настройки пользователя, как это видно в App Intents и Siri Shortcuts. Пользователи могут ожидать бесперебойных приложений, таких как удаление электронной почты или редактирование фотографий, с помощью простых голосовых команд. Хотя некоторые расширенные функции, такие как многоэтапные задачи, будут реализованы в следующем году, Siri на Apple Watch позволит выполнять перекрестные операции. команды устройства. В разработке также находятся улучшенная естественность голоса, подробные сводки уведомлений и сложные анимационные подсказки.

Фотографии и изображения: свежий взгляд

Apple Photos готовится к значительному обновлению. Инструменты ретуширования на базе ИИ помогут Apple конкурировать с такими конкурентами, как Google Фото, предлагая функции, аналогичные Magic Eraser от Google. В отчетах упоминается внутреннее приложение Generative Playground, предназначенное для создания и редактирования изображений с использованием GenAI, потенциально интегрируемое с iMessage.

Интеграция искусственного интеллекта в основные приложения

Набор основных приложений, обозначенных под кодовым названием Project Greymatter, получит значительные улучшения AI. Приложение Заметки будет использовать преимущества ИИ, аудиотранскрипции и распознавания математических уравнений. Транскрипция в реальном времени для голосовых заметок, а также обновлений iMessage, включая генеративный ИИ span> смайлики, ответы с помощью искусственного интеллекта и поддержка RCS также в разработке.

Главный экран, уведомления и многое другое

iOS 18 обещает широкие возможности настройки главного экрана, включая гибкое размещение значков приложений и изменение цвета для более персонализированного взаимодействия. В Картах появится возможность создания собственных маршрутов для планирования путешествий, а Apple Music будет конкурировать с Spotify< /span> через плейлисты на базе искусственного интеллекта.

Дальнейшие обновления включают интуитивно понятный интерфейс Настройки, улучшенный Центр управления. span> с новым виджетом Музыка, более умной интеграцией с HomeKit и оптимизированными уведомлениями с помощью AI< /span> резюмирует. Надежность поиска Spotlight повысится, а дополнительные улучшения коснутся Freeform, Xcode и приложения для повышения производительности, такие как Keynote и Pages.