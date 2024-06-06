يعد نظام التشغيل iOS 18 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Apple بتحسينات كبيرة في مؤتمر WWDC 2024

من المتوقع أن يكون WWDC 2024 من شركة Apple لحظة حاسمة حيث يكشف عملاق التكنولوجيا عن iOS 18، الذي يعرض ميزات استثنائية < تمتد الطبقة = "notranslate">ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من المقرر أن يبدأ مؤتمر المطورين العالمي هذا العام يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ومن المقرر أن يسلط الضوء على كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي ثورة في iOS لتحسين تفاعل المستخدم وتجربته.

بينما شهد العام الماضي ظهور Vision Pro للمرة الأولى، إلا أن التوقعات تشير إلى المزيد من البرامج - تم التركيز هذه المرة، مع التركيز بشكل كبير على iOS 18. بالتعاون مع OpenAI، تعتزم Apple دمج وظائف الذكاء الاصطناعي المتطورة عبر أجهزتها. تشير التسريبات المبكرة إلى أن البرنامج القادم سيستخدم Ajax LLM الداخلي لشركة Apple لتحسين خصوصية المستخدم وضمان بقاء البيانات غير قابلة للوصول حتى للموظفين، مما يعزز التزام Apple بالأمان.

الجيل القادم من تحول الذكاء الاصطناعي لسيري

مساعد Apple الافتراضي، Siri، من المقرر أن يخضع لعملية إصلاح شاملة الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من نماذج اللغات الجديدة، سيحصل Siri على إمكانات متقدمة للتحكم في ميزات التطبيق مباشرةً، مما يتجاوز الحاجة إلى مشاركة المطور أو إعداد المستخدم كما هو موضح في App Intents واختصارات Siri. يمكن للمستخدمين توقع تطبيقات سلسة مثل حذف البريد الإلكتروني أو تحرير الصور عبر أوامر صوتية بسيطة. على الرغم من أن بعض الميزات المتقدمة، مثل المهام متعددة الخطوات، سيتم طرحها العام المقبل، إلا أن Siri على Apple Watch سيسمح بالمهام المتقاطعة أوامر الجهاز. كما أن جودة الصوت المحسنة، وملخصات الإشعارات الشاملة، وتلميحات الرسوم المتحركة المتطورة قيد التنفيذ أيضًا.

الصور والمرئيات: نظرة جديدة

Apple Photos يستعد لإجراء عملية تجديد كبيرة. أدوات التنقيح المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضع شركة Apple في مواجهة منافسين مثل صور Google، حيث تقدم ميزات مشابهة لـ Magic Eraser من Google. تشير التقارير إلى تطبيق داخلي، Generative Playground، مصمم لإنشاء الصور وتحريرها باستخدام GenAI، ومن المحتمل أن يتكامل مع iMessage.

تكامل الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات الأساسية

ستتلقى مجموعة من التطبيقات الأساسية، المحددة تحت الاسم الرمزي Project Greymatter، تحسينات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. سيستفيد تطبيق Notes من ملخصات الذكاء الاصطناعي والنسخ الصوتي والتعرف على المعادلات الرياضية. النسخ في الوقت الفعلي لـ المذكرات الصوتية، بالإضافة إلى تحديثات iMessage بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. Span> الرموز التعبيرية، والردود الموجهة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ودعم RCS، كلها في الطريق أيضًا.

الشاشة الرئيسية، والإشعارات، والمزيد

يعد

iOS 18 بتخصيص شامل للشاشة الرئيسية، بما في ذلك وضع رمز التطبيق المرن وتغييرات الألوان الموجهة نحو تجربة أكثر تخصيصًا. ستقدم الخرائط إمكانية إنشاء مسار مخصص للتخطيط للسفر، وستتنافس Apple Music مع Spotify< /span> عبر قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تتضمن التحديثات الإضافية واجهة الإعدادات البديهية، ومركز التحكم المحسّن span> باستخدام أداة الموسيقى الجديدة، وتكامل HomeKit الأكثر ذكاءً، وإشعارات مبسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي< /فترة> الملخصات. سيتم تعزيز موثوقية بحث Spotlight، وستمتد التحسينات الإضافية إلى الشكل الحر، وXcode وتطبيقات الإنتاجية مثل Keynote والصفحات.