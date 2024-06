Apples KI-gesteuertes iOS 18 verspricht große Verbesserungen auf der WWDC 2024

Apples mit Spannung erwartete WWDC 2024 dürfte ein entscheidender Moment werden, da der Technologieriese iOS 18 enthüllt und außergewöhnliche KI-gestützte Innovationen präsentiert. Die diesjährige Worldwide Developers Conference, die am Montag um 10:00 Uhr PT beginnt, soll zeigen, wie KI iOS revolutioniert, um die Benutzerinteraktion und das Benutzererlebnis zu verbessern.

Während letztes Jahr das Debüt des Vision Pro stattfand, sind die Erwartungen dieses Mal stärker auf die Software ausgerichtet, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf iOS 18. In Zusammenarbeit mit OpenAI beabsichtigt Apple, hochmoderne KI-Funktionen in alle seine Geräte zu integrieren. Erste Leaks deuten darauf hin, dass die kommende Software Apples hauseigenes Ajax LLM nutzen wird, um die Privatsphäre der Benutzer zu verbessern und sicherzustellen, dass die Daten selbst für Mitarbeiter unzugänglich bleiben, was Apples Engagement für Sicherheit unterstreicht.

Siri KI-Transformation der nächsten Generation

Apples virtueller Assistent Siri soll einer KI-Überarbeitung unterzogen werden. Durch die Nutzung neuer Sprachmodelle wird Siri erweiterte Funktionen erhalten, um Anwendungsfunktionen direkt zu steuern, ohne dass Entwickler eingreifen oder Benutzereinstellungen wie bei App Intents und Siri Shortcuts erforderlich sind. Benutzer können nahtlose Anwendungen wie das Löschen von E-Mails oder die Bearbeitung von Fotos über einfache Sprachbefehle erwarten. Obwohl einige erweiterte Funktionen, wie mehrstufige Aufgaben, erst im nächsten Jahr eingeführt werden, wird Siri auf der Apple Watch geräteübergreifende Befehle ermöglichen. Verbesserte Natürlichkeit der Stimme, umfassende Benachrichtigungszusammenfassungen und ausgefeilte Animationshinweise sind ebenfalls in Planung.

Fotos und visuelle Elemente: Ein neuer Ansatz

Apple Photos bereitet sich auf eine umfassende Überarbeitung vor. KI-gesteuerte Retusche-Tools könnten Apple gegenüber Konkurrenten wie Google Photos positionieren, das Funktionen einführt, die Googles Magic Eraser ähneln. Berichten zufolge soll es eine interne App namens Generative Playground geben, die zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern mit GenAI entwickelt wurde und möglicherweise in iMessage integriert werden kann.

KI-Integration in Kern-Apps

Eine Reihe von Kernanwendungen, die unter dem Codenamen Project Greymatter identifiziert wurden, werden bedeutende KI-Verbesserungen erhalten. Die Notes-App wird von KI-Zusammenfassungen, Audio-Transkriptionen und der Erkennung mathematischer Gleichungen profitieren. Echtzeit-Transkription für Sprachmemos sowie iMessage-Updates, darunter generative KI-Emojis, KI-gesteuerte Antworten und RCS-Unterstützung, sind ebenfalls auf dem Weg.

Startbildschirm, Benachrichtigungen und mehr

iOS 18 verspricht umfassende Anpassungsmöglichkeiten für den Startbildschirm, einschließlich flexibler Platzierung von App-Symbolen und Farbänderungen für ein persönlicheres Erlebnis. Karten führt die Erstellung benutzerdefinierter Routen für die Reiseplanung ein und Apple Music wird über KI-gestützte Wiedergabelisten mit Spotify konkurrieren.

Weitere Updates umfassen eine intuitive Einstellungsoberfläche, ein verbessertes Kontrollzentrum mit einem neuen Musik--Widget, eine intelligentere HomeKit-Integration und optimierte Benachrichtigungen mit KI-Zusammenfassungen. Die Zuverlässigkeit der Spotlight-Suche wird verbessert und weitere Verbesserungen werden sich auf Freeform, Xcode und Produktivitäts-Apps wie Keynote und Pages erstrecken.