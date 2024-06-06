Apple'ın Yapay Zeka Destekli iOS 18'i WWDC 2024'te Büyük Gelişmeler Vaat Ediyor

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2024'i, teknoloji devinin olağanüstü iOS 18'i tanıtması nedeniyle belirleyici bir an olmaya hazırlanıyor. span class="notranslate">Yapay zeka destekli yenilikler. Pazartesi günü saat 10:00'da (PT) başlaması planlanan bu yılki Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı, Yapay zekanın'ın iOS 18'e büyük önem vererek odaklandık. OpenAI ile iş birliği yapan Apple, son teknoloji AI işlevlerini cihazlarına entegre etmeyi amaçlıyor. İlk sızıntılar, gelecek yazılımın Apple'ın şirket içi Ajax LLM'sini kullanarak kullanıcı gizliliğini geliştireceğini ve verilerin çalışanlar için bile erişilemez kalmasını sağlayarak Apple'ın güvenlik konusundaki kararlılığını güçlendireceğini öne sürüyor.

Siri'nin Yeni Nesil Yapay Zeka Dönüşümü

Apple'ın sanal asistanı Siri'nin AI revizyonu planlanıyor. Yeni dil modellerinden yararlanan Siri, Uygulama Amaçları ve Siri Kısayollarında görüldüğü gibi geliştirici katılımı veya kullanıcı kurulumu ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama özelliklerini doğrudan kontrol etmek için gelişmiş yetenekler kazanacak. Kullanıcılar, basit sesli komutlarla e-posta silme veya fotoğraf düzenleme gibi kusursuz uygulamalar bekleyebilirler. Çok adımlı görevler gibi bazı gelişmiş özellikler gelecek yıl kullanıma sunulacak olsa da, Apple Watch'taki Siri çapraz geçişe olanak tanıyacak. cihaz komutları. Geliştirilmiş ses doğallığı, kapsamlı bildirim özetleri ve gelişmiş animasyon ipuçları da hazırlık aşamasında.

Fotoğraflar ve Görseller: Yeni Bir Bakış

Apple Photos önemli bir yenilemeye hazırlanıyor. Yapay zeka destekli rötuş araçları, Google'ın Sihirli Silgisine benzer özellikler sunarak Apple'ı Google Fotoğraflar gibi rakiplere karşı konumlandırabilir. Raporlarda, GenAI kullanarak görsel oluşturmak ve düzenlemek için tasarlanmış, Generative Playground adlı dahili bir uygulamadan bahsediliyor. notranslate">iMessage.

Temel Uygulamalarda Yapay Zeka Entegrasyonu

Project Greymatter kod adı altında tanımlanan bir temel uygulama paketi, önemli AI geliştirmeleri alacak. Notes uygulaması, AI özetlerinden, ses transkripsiyonlarından ve matematiksel denklem tanımadan yararlanacaktır. Sesli Notlar için gerçek zamanlı transkripsiyonun yanı sıra üretken AI dahil iMessage güncellemeleri span> emojileri, yapay zekaya yönelik yanıtlar ve RCS desteği de yolda.

Ana Ekran, Bildirimler ve Daha Fazlası

iOS 18, daha kişiselleştirilmiş bir deneyime yönelik esnek uygulama simgesi yerleştirme ve renk değişiklikleri de dahil olmak üzere kapsamlı ana ekran özelleştirmesi vaat ediyor. Haritalar, seyahat planlaması için özel rota oluşturmayı tanıtacak ve Apple Music, Spotify< ile rekabet edecek /span> aracılığıyla yapay zeka destekli oynatma listeleri.

Diğer güncellemeler arasında sezgisel bir Ayarlar arayüzü ve geliştirilmiş bir Kontrol Merkezi yer alır. span> yeni bir Müzik widget'ı, daha akıllı HomeKit entegrasyonu ve AI< ile kolaylaştırılmış bildirimler ile /span> özetler. Spotlight arama güvenilirliği artacak ve ek iyileştirmeler Serbest Biçim, Xcode ve Keynote ve Pages gibi üretkenlik uygulamaları.