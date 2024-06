Apple's AI-gestuurde iOS 18 belooft grote verbeteringen op WWDC 2024

Apple's langverwachte WWDC 2024 staat op het punt een bepalend moment te worden wanneer de technologiegigant iOS 18 onthult, met buitengewone < span class="notranslate">AI-aangedreven innovaties. De Worldwide Developers Conference van dit jaar, gepland voor maandag om 10.00 uur PT, zal benadrukken hoe AI een revolutie teweegbrengt in iOS om de gebruikersinteractie en -ervaring te verbeteren.

Terwijl vorig jaar de Vision Pro debuteerde, zijn de verwachtingen meer software -Deze keer gefocust, met een aanzienlijke nadruk op iOS 18. In samenwerking met OpenAI wil Apple de allernieuwste AI-functionaliteit op al zijn apparaten integreren. Vroege lekken duiden erop dat de komende software Apple's interne Ajax LLM zal gebruiken om de privacy van gebruikers te verbeteren en ervoor te zorgen dat gegevens zelfs voor werknemers ontoegankelijk blijven, waardoor Apple's toewijding aan beveiliging wordt versterkt.

Siri's AI-transformatie van de volgende generatie

De virtuele assistent van Apple, Siri, staat gepland voor een AI revisie. Door gebruik te maken van nieuwe taalmodellen krijgt Siri geavanceerde mogelijkheden om applicatiefuncties rechtstreeks te beheren, waardoor de noodzaak van betrokkenheid van ontwikkelaars of gebruikersconfiguratie wordt omzeild, zoals te zien is bij App Intents en Siri Shortcuts. Gebruikers kunnen naadloze toepassingen verwachten, zoals het verwijderen van e-mail of het bewerken van foto's via eenvoudige spraakopdrachten. Hoewel sommige geavanceerde functies, zoals taken die uit meerdere stappen bestaan, volgend jaar zullen worden uitgerold, maakt Siri op Apple Watch cross- apparaatopdrachten. Verbeterde stemnatuurlijkheid, uitgebreide samenvattingen van meldingen en geavanceerde animatiehints zitten ook in de pijplijn.

Foto's en beelden: een frisse kijk

Apple Photos maakt zich op voor een aanzienlijke vernieuwing. AI-gestuurde retoucheertools zouden Apple kunnen positioneren ten opzichte van concurrenten als Google Foto's, door functies te introduceren die vergelijkbaar zijn met Google's Magic Eraser. Rapporten vermelden een interne app, Generative Playground, ontworpen om afbeeldingen te maken en te bewerken met behulp van GenAI, en mogelijk te integreren met iMessage.

AI-integratie tussen kernapps

Een reeks kernapplicaties, geïdentificeerd onder de codenaam Project Greymatter, zal aanzienlijke AI-verbeteringen ontvangen. De app Notities profiteert van AI samenvattingen, audiotranscripties en herkenning van wiskundige vergelijkingen. Realtime transcriptie voor spraakmemo's, evenals iMessage-updates, inclusief generatieve AI span> emoji's, AI-gestuurde antwoorden en RCS-ondersteuning zijn ook onderweg.

Startscherm, meldingen en meer

iOS 18 belooft uitgebreide aanpassingen aan het startscherm, inclusief flexibele plaatsing van app-pictogrammen en kleurveranderingen gericht op een meer persoonlijke ervaring. Maps introduceert het maken van aangepaste routes voor reisplanning, en Apple Music gaat de strijd aan met Spotify< /span> via AI-aangedreven afspeellijsten.

Verdere updates omvatten een intuïtieve Instellingen-interface, een verbeterd Controlecentrum span> met een nieuwe Muziek widget, slimmere HomeKit integratie en gestroomlijnde meldingen met AI< /span> samenvattingen. De zoekbetrouwbaarheid van Spotlight zal toenemen, en aanvullende verbeteringen zullen zich uitstrekken tot Freeform, Xcode en productiviteitsapps zoals Keynote en Pages.