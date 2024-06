iOS 18 basato sull'intelligenza artificiale di Apple promette importanti miglioramenti alla WWDC 2024

L'attesissimo WWDC 2024 di Apple è destinato a diventare un momento decisivo in quanto il colosso della tecnologia svela iOS 18, presentando straordinari < span class="notranslate">innovazioni basate sull'intelligenza artificiale. La Conferenza mondiale degli sviluppatori di quest'anno, prevista per lunedì alle 10:00 PT, metterà in evidenza come l'AI sta rivoluzionando iOS per migliorare l'interazione e l'esperienza dell'utente.

Anche se l'anno scorso ha visto il debutto di Vision Pro, le aspettative sono più software -Questa volta si è concentrato, con un'enfasi significativa su iOS 18. In collaborazione con OpenAI, Apple intende integrare funzionalità AI all'avanguardia su tutti i suoi dispositivi. Le prime indiscrezioni suggeriscono che il prossimo software utilizzerà Ajax LLM interno di Apple per migliorare la privacy degli utenti e garantire che i dati rimangano inaccessibili anche ai dipendenti, rafforzando l'impegno di Apple nei confronti della sicurezza.

La trasformazione dell'IA di nuova generazione di Siri

L'assistente virtuale di Apple, Siri, è previsto per una revisione dell'AI. Sfruttando nuovi modelli linguistici, Siri acquisirà funzionalità avanzate per controllare direttamente le funzionalità dell'applicazione, evitando la necessità del coinvolgimento degli sviluppatori o della configurazione dell'utente come visto con gli intenti delle app e i comandi rapidi di Siri. Gli utenti possono aspettarsi applicazioni fluide come l'eliminazione delle e-mail o il fotoritocco tramite semplici comandi vocali. Sebbene alcune funzionalità avanzate, come le attività in più passaggi, verranno implementate il prossimo anno, Siri su Apple Watch consentirà la cross- comandi del dispositivo. Sono in fase di sviluppo anche una maggiore naturalezza della voce, riepiloghi completi delle notifiche e sofisticati suggerimenti di animazione.

Foto e immagini: una nuova versione

Foto di Apple si sta preparando per un rinnovamento significativo. Gli strumenti di ritocco basati sull'AI potrebbero posizionare Apple rispetto a concorrenti come Google Foto, introducendo funzionalità simili alla Gomma magica di Google. I rapporti menzionano un'app interna, Generative Playground, progettata per creare e modificare immagini utilizzando GenAI, potenzialmente integrandosi con iMessage.

Integrazione AI tra le app principali

Una suite di applicazioni principali, identificata con il nome in codice Project Greymatter, riceverà significativi miglioramenti AI. L'app Note trarrà vantaggio dai riepiloghi AI, dalle trascrizioni audio e dal riconoscimento delle equazioni matematiche. Trascrizione in tempo reale per memo vocali, nonché aggiornamenti iMessage, inclusa l'AI generativa Sono in arrivo anche span> emoji, risposte guidate dall'intelligenza artificiale e supporto RCS.

Schermata principale, notifiche e altro

iOS 18 promette un'ampia personalizzazione della schermata iniziale, incluso il posizionamento flessibile delle icone delle app e cambiamenti di colore orientati a un'esperienza più personalizzata. Maps introdurrà la creazione di percorsi personalizzati per la pianificazione dei viaggi e Apple Music competerà con Spotify< /span> tramite playlist basate sull'intelligenza artificiale.

Ulteriori aggiornamenti includono un'interfaccia Impostazioni intuitiva e un Centro di controllo migliorato. span> con un nuovo widget Musica, integrazione più intelligente con HomeKit e notifiche semplificate con AI< /span> riassume. L'affidabilità della ricerca Spotlight aumenterà e ulteriori miglioramenti si estenderanno a Freeform, Xcode e app per la produttività come Keynote e Pages.