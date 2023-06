Google a récemment dévoilé une mise à jour pour Google Meet, son célèbre logiciel de vidéoconférence, qui vise à renforcer les capacités de son mode "image dans l'image". Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'être plus efficaces en mode multitâche, tout en garantissant que les commandes essentielles de Meet restent accessibles. Les nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour les utilisateurs qui accèdent à la plateforme via le navigateur Chrome.

Parmi les améliorations spécifiques, citons la possibilité de lever la main, de participer à des chats textuels et d'activer ou de désactiver les légendes directement à partir de l'affichage de l'image dans l'image. La mise à jour offre également une meilleure prise en charge du redimensionnement de la fenêtre et des mises en page plus souples. Ce mode amélioré est conçu pour se placer au-dessus des autres fenêtres du bureau et facilite le multitâche en toute transparence.

Cette multitude d'améliorations représente un bond en avant par rapport à l'actuel mode image dans l'image ( Google Meet), qui n'offre que des commandes de base telles que quitter la réunion ou activer ou désactiver l'appareil photo et le microphone. Les options de redimensionnement ont également été améliorées de manière substantielle, en s'éloignant du ratio d'aspect fixe restrictif.

L'un des cas d'utilisation présentés par Google dans un GIF animé montre des utilisateurs rédigeant un courrier électronique tout en étant en mesure de suivre l'appel vidéo en cours. Cette fonctionnalité supplémentaire donne aux utilisateurs la liberté d'utiliser la fonction pour une multitude d'objectifs, y compris la navigation discrète sur les médias sociaux ou le visionnage de vidéos en sourdine pendant les réunions.

Alors que le marché des logiciels de vidéoconférence continue de se développer, des solutions telles que Google Meet et des concurrents tels que Zoom et Microsoft Teams mettent constamment à jour et développent de nouvelles fonctionnalités pour conserver leur avance.