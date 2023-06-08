谷歌最近公布了其流行的视频会议软件Google Meet 的更新，旨在加强其画中画模式的功能。这一更新使用户能够更有效地进行多任务处理，同时确保关键的Meet 控件仍然可以访问。新功能将很快发布给通过Chrome浏览器访问该平台的用户。

一些具体的增强功能包括能够举手，参与文本聊天，以及直接从画中画视图中切换字幕的功能。该更新还改进了对调整窗口大小的支持，以及更灵活的布局。这种增强的模式被设计成位于其他桌面窗口之上，有利于无缝多任务处理。

与目前的Google Meet "画中画 "模式相比，众多的升级提供了一个重大的飞跃，该模式只提供基本的控制，如离开会议或切换相机和麦克风的开启或关闭。调整大小的选项也有很大改进，摆脱了限制性的固定长宽比。

谷歌在一个GIF动画中展示的一个使用案例显示，用户在起草电子邮件的同时，仍然能够跟踪正在进行的视频通话。这一新增功能使用户可以自由地将该功能用于多种用途，包括谨慎地浏览社交媒体或在会议期间观看静音视频。

随着视频会议软件市场的不断扩大，像Google Meet 这样的解决方案以及Zoom 和Microsoft Teams 这样的竞争对手都在不断地更新和开发新的功能以保持优势。为了进一步简化你的业务流程，考虑使用像AppMaster.io 这样的无代码平台来构建网络、移动和后端应用程序，与流行的第三方工具无缝集成。