Компания Google недавно представила обновление для Google Meet, популярного программного обеспечения для видеоконференций, которое направлено на расширение возможностей режима "картинка в картинке". Обновление позволяет пользователям более эффективно работать в режиме многозадачности, обеспечивая при этом доступ к важнейшим элементам управления Meet. Новые функции скоро будут доступны для пользователей, заходящих на платформу через браузер Chrome.

Среди конкретных улучшений - возможность поднимать руку, участвовать в текстовых чатах и включать или выключать подписи прямо из режима "картинка в картинке". Обновление также включает улучшенную поддержку изменения размера окна и более гибкие макеты. Этот улучшенный режим разработан так, чтобы располагаться над другими окнами рабочего стола и способствовать беспрепятственной многозадачности.

Множество обновлений - это значительный скачок по сравнению с текущим режимом "картинка в картинке" Google Meet, который предоставляет только основные элементы управления, такие как выход из совещания или включение или выключение камеры и микрофона. Возможности изменения размера также значительно улучшились, что позволило отказаться от ограничивающего фиксированного соотношения сторон.

Один из примеров использования, продемонстрированный Google в анимированном GIF, показывает, как пользователи готовят электронное письмо и при этом могут следить за ходом видеозвонка. Эта дополнительная функциональность дает пользователям возможность использовать функцию для множества целей, включая незаметный просмотр социальных сетей или просмотр приглушенного видео во время совещаний.

Поскольку рынок программного обеспечения для видеоконференций продолжает расширяться, такие решения, как Google Meet, и конкуренты, такие как Zoom и Microsoft Teams, постоянно обновляются и разрабатывают новые функции, чтобы сохранить преимущество. Чтобы еще больше оптимизировать бизнес-процессы, рассмотрите возможность использования платформы no-code, такой как AppMaster.io, для создания веб-приложений, мобильных приложений и бэкенд-приложений, которые легко интегрируются с популярными сторонними инструментами.