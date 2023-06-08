كشفت Google مؤخرًا عن تحديث لبرنامج Google Meet ، وهو برنامج مؤتمرات الفيديو الشهير ، والذي يهدف إلى تعزيز إمكانات وضع الصورة في الصورة. يتيح هذا التحديث للمستخدمين القيام بمهام متعددة بشكل أكثر فاعلية ، مع ضمان استمرار إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم المهمة Meet. سيتم إطلاق الميزات الجديدة قريبًا للمستخدمين الذين يصلون إلى النظام الأساسي من خلال متصفح Chrome.

تتضمن بعض التحسينات المحددة القدرة على رفع يدك ، والمشاركة في الدردشات النصية ، وتبديل التسميات التوضيحية أو إيقاف تشغيلها مباشرةً من عرض صورة داخل صورة. يتميز التحديث أيضًا بدعم محسّن لتغيير حجم النافذة وتخطيطات أكثر مرونة. تم تصميم هذا الوضع المحسن ليجلس فوق نوافذ سطح المكتب الأخرى ويسهل تعدد المهام بسلاسة.

يوفر العديد من الترقيات قفزة كبيرة من وضع الصورة في الصورة الحالي Google Meet ، والذي يوفر فقط عناصر التحكم الأساسية مثل مغادرة الاجتماع أو تبديل الكاميرا والميكروفون أو إيقاف تشغيلهما. تشهد خيارات تغيير الحجم أيضًا تحسنًا كبيرًا ، حيث تبتعد عن نسبة العرض إلى الارتفاع المقيدة.

تُظهر إحدى حالات الاستخدام التي أظهرتها Google في صورة GIF متحركة أن المستخدمين يصوغون رسالة بريد إلكتروني بينما لا يزالون قادرين على تتبع مكالمة الفيديو الجارية. تمنح هذه الوظيفة المضافة المستخدمين حرية استخدام الميزة للعديد من الأغراض ، بما في ذلك تصفح الوسائط الاجتماعية أو مشاهدة مقاطع الفيديو الصامتة أثناء الاجتماعات.

مع استمرار توسع سوق برامج مؤتمرات الفيديو ، تعمل حلول مثل Google Meet والمنافسون مثل Zoom و Microsoft Teams باستمرار على تحديث وتطوير ميزات جديدة للحفاظ على الميزة. لمزيد من تبسيط العمليات التجارية الخاصة بك ، ضع في اعتبارك استخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster.io لبناء تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تتكامل بسلاسة مع أدوات الطرف الثالث الشائعة.