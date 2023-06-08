Google kısa bir süre önce, resim içinde resim modunun yeteneklerini artırmayı amaçlayan popüler video konferans yazılımı Google Meet için bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, önemli Meet kontrollerinin erişilebilir durumda kalmasını sağlarken, kullanıcıların daha etkili bir şekilde çoklu görev yapmasına olanak tanır. Yeni özellikler yakında platforma Chrome tarayıcısı üzerinden erişen kullanıcılar için yayınlanacak.

Belirli geliştirmelerden bazıları, elinizi kaldırma, metin sohbetlerine katılma ve doğrudan resim içinde resim görünümünden altyazıları açıp kapatma özelliğini içerir. Güncelleme ayrıca, pencereyi yeniden boyutlandırmak için gelişmiş destek ve daha esnek düzenler sunar. Bu gelişmiş mod, diğer masaüstü pencerelerinin üzerine oturacak şekilde tasarlanmıştır ve sorunsuz çoklu görevi kolaylaştırır.

Çok sayıda yükseltme, yalnızca toplantıdan ayrılma veya kamera ile mikrofonu açıp kapatma gibi temel kontroller sağlayan mevcut Google Meet resim içinde resim modundan önemli bir sıçrama sunuyor. Yeniden boyutlandırma seçenekleri de, kısıtlayıcı sabit en boy oranından uzaklaşarak önemli bir gelişme görüyor.

Google tarafından animasyonlu bir GIF'te gösterilen kullanım durumlarından biri, kullanıcıların bir e-posta taslağı hazırlarken, devam eden video görüşmesini hâlâ takip edebildiklerini gösteriyor. Bu eklenen işlevsellik, kullanıcılara sosyal medyada gizlice gezinmek veya toplantılar sırasında sesi kapatılan videoları izlemek de dahil olmak üzere çok sayıda amaç için özelliği kullanma özgürlüğü verir.

Video konferans yazılımı pazarı genişlemeye devam ederken, Google Meet gibi çözümler ve Zoom ve Microsoft Teams gibi rakipler, avantajı korumak için sürekli olarak yeni özellikler güncelliyor ve geliştiriyor. İş süreçlerinizi daha da kolaylaştırmak için, popüler üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için AppMaster.io gibi kodsuz bir platform kullanmayı düşünün.