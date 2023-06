Google heeft onlangs een update onthuld voor Google Meet, de populaire software voor videoconferenties, die de mogelijkheden van de beeld-in-beeld modus verbetert. Deze update stelt gebruikers in staat om effectiever te multitasken, terwijl cruciale Meet bedieningselementen toegankelijk blijven. De nieuwe functies zullen binnenkort beschikbaar zijn voor gebruikers die het platform gebruiken via de Chrome-browser.

Enkele van de specifieke verbeteringen zijn de mogelijkheid om je hand op te steken, deel te nemen aan tekstchats en bijschriften aan of uit te zetten direct vanuit de beeld-in-beeld weergave. De update biedt ook verbeterde ondersteuning voor het aanpassen van de grootte van het venster en flexibelere lay-outs. Deze verbeterde modus is ontworpen om boven andere bureaubladvensters te zitten en maakt naadloos multitasken mogelijk.

De vele upgrades bieden een aanzienlijke sprong voorwaarts ten opzichte van de huidige Google Meet beeld-in-beeld modus, die alleen basisbedieningen biedt zoals het verlaten van de vergadering of het in- of uitschakelen van de camera en microfoon. De opties voor het aanpassen van de grootte zijn ook aanzienlijk verbeterd, door af te stappen van de beperkende vaste beeldverhouding.

Een van de use cases die Google demonstreerde in een geanimeerde GIF laat gebruikers zien die een e-mail opstellen terwijl ze nog steeds het lopende videogesprek kunnen volgen. Deze toegevoegde functionaliteit geeft gebruikers de vrijheid om de functie voor een groot aantal doeleinden te gebruiken, waaronder het discreet bekijken van sociale media of het bekijken van gedempte video's tijdens vergaderingen.

Terwijl de markt voor videoconferentiesoftware blijft groeien, werken oplossingen zoals Google Meet en concurrenten zoals Zoom en Microsoft Teams voortdurend bij en ontwikkelen ze nieuwe functies om een voorsprong te behouden.