A Google revelou recentemente uma actualização para o Google Meet, o seu popular software de videoconferência, que visa reforçar as capacidades do seu modo picture-in-picture. Esta actualização permite aos utilizadores realizar multitarefas de forma mais eficaz, assegurando simultaneamente que os controlos cruciais do Meet permanecem acessíveis. As novas funcionalidades serão lançadas em breve para os utilizadores que acedem à plataforma através do navegador Chrome.

Algumas das melhorias específicas incluem a capacidade de levantar a mão, participar em conversas de texto e activar ou desactivar legendas directamente a partir da visualização de imagem na imagem. A actualização também inclui um suporte melhorado para redimensionar a janela e layouts mais flexíveis. Este modo melhorado foi concebido para se situar acima de outras janelas do ambiente de trabalho e facilita a execução de multitarefas sem problemas.

A multiplicidade de actualizações oferece um salto significativo em relação ao actual modo Google Meet picture-in-picture, que apenas fornece controlos básicos, como sair da reunião ou ligar ou desligar a câmara e o microfone. As opções de redimensionamento também registam uma melhoria substancial, afastando-se do restritivo rácio de aspecto fixo.

Um dos casos de utilização demonstrados pela Google num GIF animado mostra os utilizadores a redigir um e-mail enquanto continuam a acompanhar a videochamada em curso. Esta funcionalidade adicional dá aos utilizadores a liberdade de utilizar a funcionalidade para uma multiplicidade de fins, incluindo navegar discretamente nas redes sociais ou ver vídeos silenciados durante as reuniões.

À medida que o mercado de software de videoconferência continua a expandir-se, soluções como Google Meet e concorrentes como Zoom e Microsoft Teams estão constantemente a actualizar e a desenvolver novas funcionalidades para se manterem na vanguarda. Para simplificar ainda mais os seus processos empresariais, considere a utilização de uma plataforma sem código como AppMaster.io para criar aplicações Web, móveis e de back-end que se integram perfeitamente com ferramentas populares de terceiros.