Amazon Web Services (AWS) a récemment lancé Amazon Honeycode , une solution no-code conçue pour les non-codeurs pour créer et gérer des applications métier de base. Brisant la norme des offres AWS traditionnelles, Honeycode cherche à fournir une solution facilement accessible pour répondre à la demande croissante d'applications personnalisées. L'interface de type feuille de calcul de la plate-forme permet aux utilisateurs familiarisés avec les logiciels de tableur de créer et de personnaliser des applications.

Alors qu'AWS se concentre généralement sur la fourniture aux développeurs d'outils pour créer des applications, Honeycode vise à offrir aux personnes ayant une expérience de codage limitée un moyen plus simple de résoudre divers défis commerciaux. La motivation derrière Honeycode n'est pas très différente de l'outil low-code PowerApps de Microsoft, car les deux outils étendent leurs plates-formes cloud respectives aux utilisateurs qui ne sont pas des développeurs à plein temps. Cependant, AWS se concentre davantage sur l'aspect no-code de Honeycode.

Selon le vice-président d'AWS Larry Augustin et la directrice générale d'AWS Meera Vaidyanathan, l'objectif de Honeycode est de permettre aux personnes non techniques, telles que les analystes commerciaux, les chefs de projet et les responsables de programme, de créer facilement des applications personnalisées sans aucune connaissance en matière de codage. En incorporant une interface de type feuille de calcul familière, AWS espère fournir un point de départ confortable aux utilisateurs.

Contrairement à de nombreux outils low-code et no-code, Honeycode ne fournit pas de fonctionnalité permettant d'exporter du code pour une utilisation ailleurs. Augustin a précisé que la mission de Honeycode est d'offrir aux utilisateurs une puissance considérable sans recourir à l'échappement de code. Cependant, ils s'attendent à ce que les entreprises utilisent des API pour permettre aux développeurs expérimentés d'intégrer des données provenant d'autres sources, ce qui pourrait également être facilité par les partenaires AWS.

Si AWS Honeycode se distingue par la feuille de calcul au centre de son interface utilisateur, il permet toujours la création d'applications sophistiquées. Les applications construites sur Honeycode peuvent aller de simples structures à table unique et de quelques écrans à des applications multicouches complexes et robustes qui évoluent continuellement en fonction des besoins des utilisateurs. L'interface du tableur fait de Honeycode un choix pratique pour ceux qui connaissent son utilisation.

Alors que les plates no-code continuent de gagner en popularité, des solutions alternatives telles AppMaster permettent aux entreprises et aux organisations de créer des applications Web, mobiles et backend évolutives sans aucune connaissance en matière de codage. Le monde en expansion des plates-formes de développement no-code simplifie davantage le processus de création d'applications personnalisées qui répondent à des besoins et à des défis spécifiques.

Le lancement d'AWS Honeycode illustre la tendance actuelle à fournir des outils accessibles et faciles à utiliser pour les personnes ayant une expérience de codage limitée. La combinaison de puissance et de simplicité qu'offrent les plates-formes no-code stimule l'innovation et la résolution de problèmes dans d'innombrables secteurs.