Amazon Web Services (AWS) недавно запустила Amazon Honeycode , решение no-code, предназначенное для тех, кто не занимается кодированием, для создания и управления базовыми бизнес-приложениями. Нарушая стандарты традиционных предложений AWS, Honeycode стремится предоставить легкодоступное решение для удовлетворения растущего спроса на пользовательские приложения. Интерфейс платформы, похожий на электронные таблицы, позволяет пользователям, знакомым с программным обеспечением для работы с электронными таблицами, создавать и настраивать приложения.

В то время как AWS обычно фокусируется на предоставлении разработчикам инструментов для создания приложений, Honeycode стремится предложить людям с ограниченным опытом кодирования более простой способ решения различных бизнес-задач. Движущая сила Honeycode не сильно отличается от инструмента low-code от Microsoft PowerApps, поскольку оба инструмента расширяют свои соответствующие облачные платформы для пользователей, которые не являются разработчиками на полную ставку. Тем не менее, AWS больше ориентирован на no-code в Honeycode.

По словам вице-президента AWS Ларри Огюстина и генерального директора AWS Миры Вайдьянатан, цель Honeycode — предоставить людям, не являющимся техническими специалистами, таким как бизнес-аналитики, менеджеры проектов и руководители программ, возможность легко создавать собственные приложения без каких-либо знаний в области программирования. Внедрив знакомый интерфейс, похожий на электронную таблицу, AWS надеется предоставить пользователям удобную отправную точку.

В отличие от многих инструментов low-code и no-code, Honeycode не предоставляет функцию экспорта кода для использования в другом месте. Огюстен пояснил, что миссия Honeycode состоит в том, чтобы предложить пользователям значительную мощность, не прибегая к экранированию кода. Однако они ожидают, что компании будут использовать API, чтобы опытные разработчики могли интегрировать данные из других источников, чему также могут способствовать партнеры AWS.

Хотя AWS Honeycode отличается тем, что электронная таблица находится в центре пользовательского интерфейса, он по-прежнему позволяет создавать сложные приложения. Приложения, созданные на Honeycode, могут варьироваться от простых структур с одной таблицей и парой экранов до сложных и надежных многоуровневых приложений, которые постоянно развиваются в соответствии с потребностями пользователей. Интерфейс электронной таблицы делает Honeycode практичным выбором для тех, кто знаком с его использованием.

Поскольку платформы no-code продолжают набирать популярность, альтернативные решения, такие как AppMaster позволяют предприятиям и организациям создавать масштабируемые веб-приложения, мобильные и серверные приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Расширяющийся мир платформ разработки no-code еще больше упрощает процесс создания пользовательских приложений, отвечающих конкретным потребностям и задачам.

Запуск AWS Honeycode иллюстрирует продолжающуюся тенденцию предоставления доступных и простых в использовании инструментов для людей с ограниченным опытом программирования. Сочетание мощности и простоты, которое предлагают платформы no-code способствует инновациям и решению проблем в бесчисленных отраслях.