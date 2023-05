Amazon Web Services (AWS) niedawno uruchomił Amazon Honeycode , rozwiązanie no-code przeznaczone dla osób niekodujących, do tworzenia i zarządzania podstawowymi aplikacjami biznesowymi. Przełamując normy tradycyjnej oferty AWS, Honeycode stara się zapewnić łatwo dostępne rozwiązanie, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na niestandardowe aplikacje. Interfejs platformy przypominający arkusz kalkulacyjny umożliwia użytkownikom zaznajomionym z arkuszami kalkulacyjnymi tworzenie i dostosowywanie aplikacji.

Podczas gdy AWS zazwyczaj koncentruje się na dostarczaniu programistom narzędzi do tworzenia aplikacji, Honeycode ma na celu zaoferowanie osobom z ograniczonym doświadczeniem w programowaniu łatwiejszego sposobu rozwiązywania różnych wyzwań biznesowych. Motywacja stojąca za Honeycode nie różni się zbytnio od narzędzia low-code PowerApps firmy Microsoft, ponieważ oba narzędzia rozszerzają swoje platformy chmurowe na użytkowników, którzy nie są pełnoetatowymi programistami. Jednak AWS jest bardziej skoncentrowany na aspekcie Honeycode no-code.

Według wiceprezesa AWS Larry'ego Augustina i dyrektora generalnego AWS, Meery Vaidyanathan, celem Honeycode jest umożliwienie osobom nietechnicznym, takim jak analitycy biznesowi, kierownicy projektów i kierownicy programów, łatwego tworzenia niestandardowych aplikacji bez znajomości programowania. Włączając znajomy interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego, AWS ma nadzieję zapewnić użytkownikom wygodny punkt wyjścia.

W przeciwieństwie do wielu narzędzi low-code i no-code, Honeycode nie zapewnia funkcji eksportowania kodu do wykorzystania w innym miejscu. Augustin wyjaśnił, że misją Honeycode jest oferowanie użytkownikom znacznej mocy bez uciekania się do ucieczki przed kodem. Oczekują jednak, że firmy będą używać interfejsów API, aby umożliwić doświadczonym programistom integrację danych z innych źródeł, co również mogliby ułatwić partnerzy AWS.

Chociaż AWS Honeycode wyróżnia się arkuszem kalkulacyjnym w centrum interfejsu użytkownika, nadal umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji. Aplikacje zbudowane na Honeycode mogą obejmować zarówno proste struktury z jedną tabelą i kilkoma ekranami, jak i złożone i solidne aplikacje wielowarstwowe, które nieustannie ewoluują zgodnie z potrzebami użytkowników. Interfejs arkusza kalkulacyjnego sprawia, że Honeycode jest praktycznym wyborem dla osób zaznajomionych z jego użytkowaniem.

W miarę jak platformy no-code zyskują na popularności, alternatywne rozwiązania, takie jak AppMaster umożliwiają firmom i organizacjom tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza bez znajomości programowania. Rozszerzający się świat platform programistycznych no-code jeszcze bardziej upraszcza proces tworzenia niestandardowych aplikacji, które spełniają określone potrzeby i wyzwania.

Uruchomienie AWS Honeycode jest przykładem utrzymującego się trendu dostarczania dostępnych, łatwych w użyciu narzędzi dla osób z ograniczonym doświadczeniem w programowaniu. Połączenie mocy i prostoty oferowane przez platformy no-code napędza innowacje i rozwiązywanie problemów w niezliczonych branżach.