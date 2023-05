A Amazon Web Services (AWS) lançou recentemente o Amazon Honeycode , uma solução no-code projetada para não codificadores para criar e gerenciar aplicativos básicos de linha de negócios. Quebrando a norma das ofertas tradicionais da AWS, a Honeycode busca fornecer uma solução facilmente acessível para atender à crescente demanda por aplicativos personalizados. A interface semelhante a uma planilha da plataforma permite que usuários familiarizados com o software de planilhas criem e personalizem aplicativos.

Embora a AWS normalmente se concentre em fornecer aos desenvolvedores ferramentas para criar aplicativos, a Honeycode visa oferecer aos indivíduos com experiência limitada em codificação uma maneira mais fácil de resolver vários desafios de negócios. A motivação por trás do Honeycode não é muito diferente da ferramenta low-code PowerApps da Microsoft, pois ambas as ferramentas estendem suas respectivas plataformas de nuvem para usuários que não são desenvolvedores em tempo integral. No entanto, a AWS está mais focada no aspecto no-code do Honeycode.

De acordo com o vice-presidente da AWS, Larry Augustin, e a gerente geral da AWS, Meera Vaidyanathan, o objetivo da Honeycode é capacitar indivíduos não técnicos, como analistas de negócios, gerentes de projeto e gerentes de programa, para criar facilmente aplicativos personalizados sem nenhum conhecimento de codificação. Ao incorporar uma interface familiar semelhante a uma planilha, a AWS espera fornecer um ponto de partida confortável para os usuários.

Ao contrário de muitas ferramentas low-code e no-code, o Honeycode não fornece um recurso para exportar código para uso em outro lugar. Augustin esclareceu que a missão do Honeycode é oferecer aos usuários uma quantidade considerável de energia sem recorrer ao código de escape. No entanto, eles esperam que as empresas usem APIs para permitir que desenvolvedores experientes integrem dados de outras fontes, o que também pode ser facilitado por parceiros da AWS.

Embora o AWS Honeycode se destaque com a planilha no centro da interface do usuário, ele ainda permite a criação de aplicativos sofisticados. Os aplicativos criados no Honeycode podem variar de estruturas simples de tabela única e algumas telas a aplicativos complexos e robustos de várias camadas que evoluem continuamente de acordo com as necessidades dos usuários. A interface de planilha torna o Honeycode uma escolha prática para aqueles familiarizados com seu uso.

À medida que as plataformas no-code continuam a ganhar popularidade, soluções alternativas, como AppMaster capacitam empresas e organizações a criar aplicativos escalonáveis da Web, móveis e de back-end sem nenhum conhecimento de codificação. O mundo em expansão das plataformas de desenvolvimento no-code simplifica ainda mais o processo de criação de aplicativos personalizados que atendem a necessidades e desafios específicos.

O lançamento do AWS Honeycode exemplifica a tendência contínua de fornecer ferramentas acessíveis e fáceis de usar para indivíduos com experiência limitada em codificação. A combinação de poder e simplicidade que as plataformas no-code oferecem impulsiona a inovação e a solução de problemas em inúmeros setores.