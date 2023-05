Amazon Web Services (AWS) heeft onlangs Amazon Honeycode gelanceerd, een oplossing no-code die is ontworpen voor niet-codeerders om standaard line-of-business-applicaties te bouwen en te beheren. Honeycode doorbreekt de norm van traditionele AWS-aanbiedingen en probeert een gemakkelijk toegankelijke oplossing te bieden om te voldoen aan de toegenomen vraag naar aangepaste applicaties. Dankzij de spreadsheetachtige interface van het platform kunnen gebruikers die bekend zijn met spreadsheetsoftware applicaties maken en aanpassen.

Terwijl AWS zich doorgaans richt op het bieden van tools aan ontwikkelaars om applicaties te bouwen, wil Honeycode individuen met beperkte codeerervaring een gemakkelijkere manier bieden om verschillende zakelijke uitdagingen op te lossen. De drijvende motivatie achter Honeycode verschilt niet veel van de PowerApps low-code tool van Microsoft, aangezien beide tools hun respectievelijke cloudplatforms uitbreiden naar gebruikers die geen fulltime ontwikkelaars zijn. AWS is echter meer gericht op het no-code aspect van Honeycode.

Volgens AWS VP Larry Augustin en AWS General Manager Meera Vaidyanathan is het doel van Honeycode om niet-technische individuen, zoals bedrijfsanalisten, projectmanagers en programmamanagers, in staat te stellen eenvoudig aangepaste applicaties te maken zonder enige codeerkennis. Door een vertrouwde spreadsheet-achtige interface op te nemen, hoopt AWS gebruikers een comfortabel startpunt te bieden.

In tegenstelling tot veel low-code en no-code tools, biedt Honeycode geen functie voor het exporteren van code voor gebruik elders. Augustin verduidelijkte dat het de missie van Honeycode is om gebruikers een aanzienlijke hoeveelheid kracht te bieden zonder toevlucht te nemen tot code-escape. Ze verwachten echter wel dat bedrijven API's gebruiken om ervaren ontwikkelaars in staat te stellen gegevens uit andere bronnen te integreren, wat ook door AWS-partners kan worden gefaciliteerd.

Hoewel AWS Honeycode zich onderscheidt met de spreadsheet in het midden van de gebruikersinterface, kunnen er nog steeds geavanceerde applicaties worden gemaakt. Applicaties die op Honeycode zijn gebouwd, kunnen variëren van eenvoudige structuren met één tabel en een paar schermen tot complexe en robuuste apps met meerdere lagen die voortdurend evolueren volgens de behoeften van de gebruikers. De spreadsheet-interface maakt Honeycode een praktische keuze voor degenen die bekend zijn met het gebruik ervan.

Naarmate no-code platforms steeds populairder worden, stellen alternatieve oplossingen zoals AppMaster bedrijven en organisaties in staat om schaalbare web-, mobiele en backend-applicaties te bouwen zonder enige codeerkennis. De groeiende wereld van no-code ontwikkelingsplatforms vereenvoudigt het proces van het creëren van aangepaste applicaties die voldoen aan specifieke behoeften en uitdagingen verder.

De lancering van AWS Honeycode is een voorbeeld van de voortdurende trend om toegankelijke, gebruiksvriendelijke tools te bieden voor personen met beperkte codeerervaring. De combinatie van kracht en eenvoud die no-code platforms bieden, stimuleert innovatie en probleemoplossing in talloze sectoren.