Amazon Web Services (AWS) 最近推出了Amazon Honeycode ，这是一种no-code解决方案，专为非编码人员设计，用于构建和管理基本的业务线应用程序。 Honeycode 打破了传统 AWS 产品的规范，旨在提供一种易于访问的解决方案，以满足对自定义应用程序不断增长的需求。该平台类似于电子表格的界面允许熟悉电子表格软件的用户创建和定制应用程序。

AWS 通常侧重于为开发人员提供构建应用程序的工具，而 Honeycode 旨在为编码经验有限的个人提供一种更简单的方法来解决各种业务挑战。 Honeycode 背后的驱动动机与 Microsoft 的 PowerApps low-code工具没有太大区别，因为这两种工具都将各自的云平台扩展到非全职开发人员的用户。然而，AWS 更专注于 Honeycode 的no-code方面。

根据 AWS 副总裁 Larry Augustin 和 AWS 总经理 Meera Vaidyanathan 的说法，Honeycode 的目标是让非技术人员（例如业务分析师、项目经理和项目经理）能够在没有任何编码知识的情况下轻松创建自定义应用程序。通过整合熟悉的类似电子表格的界面，AWS 希望为用户提供一个舒适的起点。

与许多low-code和no-code工具不同，Honeycode 不提供导出代码以供其他地方使用的功能。 Augustin 澄清说，Honeycode 的使命是为用户提供相当大的功能，而无需诉诸代码转义。但是，他们确实希望公司使用 API 使有经验的开发人员能够集成来自其他来源的数据，这也可以由 AWS 合作伙伴提供便利。

虽然 AWS Honeycode 以其用户界面中心的电子表格脱颖而出，但它仍然允许创建复杂的应用程序。基于 Honeycode 构建的应用程序可以从简单的单表结构和几个屏幕到根据用户需求不断发展的复杂而强大的多层应用程序。电子表格界面使 Honeycode 成为熟悉其用法的人的实用选择。

随着no-code平台继续流行， AppMaster等替代解决方案使企业和组织能够在没有任何编码知识的情况下构建可扩展的 Web、移动和后端应用程序。不断扩大的no-code开发平台世界进一步简化了创建满足特定需求和挑战的自定义应用程序的过程。

AWS Honeycode 的推出体现了为编码经验有限的个人提供易于访问、易于使用的工具的持续趋势。 no-code平台提供的功能和简单性的结合推动了无数行业的创新和问题解决。